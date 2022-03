Pardon, ale děláte si p...? Politici komentují Zemanovu milost pro Baláka

Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře. Ve zdůvodněnní uvedl, že „zohlednil jeho bezúhonnost i pracovitost.“ Podle Zemana nebyla zřejmě pro odsouzení Baláka rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Uvedl to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Balák byl minulý týden s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit by také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím vše prominul.

Na udělení milosti přicházejí první reakce ze strany politiků. „Skartovačka a razítko se Zemanovým podpisem vítězí nad spravedlností,“ napsal na svém twitterovém účtu senátor Pavel Fischer.

Dle europoslance Jiřího Pospíšila prezident Zeman flagrantně zneužil pravomoc udělovat milost. „Za mě je to na abdikaci,“ uvedl.

„Zeman ve funkci prezidenta totálně selhal,“ napsal poslanec za Piráty Jakub Michálek. „Problém není v institutu milosti, ale že je prezident totální šmejd. Dokud nevyklidí tito lidi Hrad, tak ani korunu,“ napsal.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana může tento typ milostí zpochybňovat institut milosti jako takové. „ Myslím, že to je velmi selektivní, že to zavdává pochybnosti, zda to není jistý typ protekce, protože je to člověk jemu blízký,“ uvedl Rakušan.

Za skandální považuje dnešní rozhodnutí prezidenta i exministr zahraničí Tomáš Petříček. „Je to hrozný signál směrem k veřejnosti a potvrzení moci jeho blízkých spolupracovníků,“ napsal.

