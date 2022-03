Schyluje se k další ústavní žalobě na Zemana? Senátor Láska by ji připravil

Senátor a předseda správní rady Transparency International Václav Láska ve středu napsal, že se dosud kvůli Zemanově milosti pro Baláka na sociálních sítích nerozčílil. Přišel však s návrhem na obžalobu prezidenta.

„Nedal jsem žádný vášnivý tweet, ale pokud kolegové politici řeknou, že jsou připraveni to podpořit, znovu připravím ústavní žalobu na prezidenta,“ napsal Láska.

Jednalo by se o další pokus Zemana žalovat. Poprvé připravil Václav Láska ústavní žalobu na hlavu státu v lednu 2019 pro hrubé porušení Ústavy České republiky. Hlavním impulsem byla tehdy snaha prezidenta Zemana zasahovat do rozhodování soudců.

Česká právnička a politička Hana Kordová Marvanová se k nové žalobě přiklonila. Podle ní by zákonodárci neměli pouze přihlížet flagrantnímu pošlapávání principů právního státu a ústavy ze strany prezidenta.

„Měli by učinit vše, aby Zeman ztratil funkci prezidenta, a měli by změnit Ústavu, aby nemohl sám bez kontrasignace udělovat milost,“ uvedla na Twitteru. „Jen on ví, co ještě chystá,“ dodala Marvanová.

V obdobném duchu poté reagoval i poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil. Na Twitteru napsal, že prezident Zeman flagrantně zneužil pravomoc udělovat milost. „Za mě je to na abdikaci,“ uvedl Pospíšil.

Senátor Pavel Fischer, který již v minulosti označil prezidenta za neschopného vykonávat úřad a sám předchozí žalobu na prezidenta inicioval, uvedl, že Miloš Zeman brání Hrad před spravedlností.