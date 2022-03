Balákovy problémy se zákonem milostí nekončí. Souzen je ještě v další kauze

Druhá kauza Baláka se týká těžby kamene v Lánské oboře. Podle obžaloby porušil povinnosti při správě cizího majetku. Měl totiž v roce 2015 a 2016 dovolit, aby bylo z Lánské obory vytěženo více kamene, než popisuje oficiální dokumentace.

V případě prokázání viny může v této kauze Balákovi hrozit trest vězení šest měsíců až pět let a také peněžitý trest. Způsobená škoda podle kriminalistů přesáhla nejméně 1,35 milionu korun. Šéf Lesní správy Lány i v tomto případě vinu odmítá.

V kauze těžby kamene v Lánské oboře policie obvinila Baláka z porušení povinnosti při správě cizího majetku na podzim rok 2020. Původně jej vinila ze zpronevěry, nakonec Nejvyšší státní zástupce trestní stíhání zrušil. Policií zvolený popis skutku a právní kvalifikace neodpovídal skutkovým zjištěním a tak věc vrátil policii kvůli změně právní kvalifikace.

V tomto případu figuruje firma Energie stavební – báňská. Právě té měl Balák prodat podle státní zástupkyně Denisy Sotákové zhruba polovinu odtěženého kamene, ale za méně, než byla běžná cena.

Milost pro Baláka

Společnost figurovala také v případu, které se týkal ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky v Lánské oboře. Právě v tomto případě byl Balák 24. března odsouzen ke třem letům ve vězení.

Zaplatit měl také podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Prezident Miloš Zeman mu nicméně svou milostí vše prominul.

Zohlednil naopak jeho bezúhonnost i pracovitost. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje.

Balák v prohlášení zaslaném Deníku N napsal, že o milost sám požádal. „Já i moje rodina jsme panu prezidentovi osobně vděční, že mě v rozhodujícím okamžiku mého života podržel a udělil mi milost. Pro pana prezidenta snad bylo jeho rozhodování o to snazší, že mou práci v Lesní správě Lány devět let sleduje, a ví, co jsem v oboře se svými spolupracovníky v posledních letech vykonal,“ sdělil.

V případě, že by chtěl prezident zasáhnout i do kauzy těžby, kterou nyní kladenský soud řeší, má dvě možnosti. Tou první je podobný postup, který zvolil v první Balákově kauze.

„Musel by si počkat na pravomocný rozsudek, protože ve chvíli, kdy jsou ve hře opravné prostředky, které má k dispozici nejenom obžalovaný, ale i druhá strana, tak je to trestní řízení stále pokračující,“ uvedl ústavní právník Jan Kysela. Druhou variantou je zastavení trestního stíhání pomocí abolice.

Nicméně pokud chce prezident podle ústavy zastavit nějaké trestní stíhání, musí jeho rozhodnutí kontrasignovat premiér, případně jím pověřený člen vlády. Je to pojistka, která se do základního zákona dostala se schválením přímé volby prezidenta.

Daný člověk pak abolici může, nebo nemusí přijmout. „Ve chvíli, kdy omilostněný trvá na pokračování trestního řízení, protože se chce očistit, tak nemůže být potrestán. Může být vyslovena vina, nebo nevina, což ho buď očistí, nebo neočistí, ale nemá to žádný efekt na trest,“ doplnil Kysela. Jinými slovy by i v případě viny nepadl žádný pravomocný trest.

Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Balák je podřízeným prezidentova kancléře Vratislava Mynáře.