Policie obvinila šéfa Lán Baláka. V oboře vytěžil víc kamene, než vykázal

Balák je od roku 2017 stíhaný i v kauze zmanipulování veřejné zakázky lánské lesní správy, která je příspěvkovou organizací prezidentské kanceláře. Zakázka se týkala opravy svahu u vodní nádrže Klíčava. Vinu v této kauze Balák již dřív odmítl. Aktuální stíhání pak označil za nesmysl.

„My jsme proti tomu podali stížnost. Předpokládám, že to bude z jejich strany ukončeno. Je to stále stejná zakázka. Je věc státního zastupitelství, že to administrativně rozšířili o další věc,“ řekl webu Aktuálně.cz Balák.

„V souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře byly obviněny tři fyzické osoby ze spáchání zločinu zpronevěry a účastenství na tomto zločinu ve formě organizátorství, respektive pomoci,“ řekl Aktuálně.cz státní zástupce Jiří Pražák. „Příslušná trestní sazba tedy je dva až osm let odnětí svobody, výše způsobené škody je nejméně 1,35 milionu korun,“ dodal s tím, že podrobnosti o jménech obviněných nebude zveřejňovat.



Podle zdrojů Aktuálně.cz policisté v případu argumentují sérií důkazů, mimo jiné znaleckými posudky, podle kterých Balák vytěžil výrazně více kamene, než je uvedeno ve smlouvách o jeho prodeji. Lesní správa Lány je podle webu uzavřela s kladenskou firmou Energie - stavební a báňská, která je spolu s Balákem stíhaná i v kauze týkající se zakázky na zpevnění vodní nádrže Klíčava.



Policie v souvislosti se zakázkou ohledně Klíčavy zadržela v roce 2017 tři lidi, následovaly domovní prohlídky a prohlídky prostor a pozemků na řadě míst včetně budovy Lesní správy Lány. Zakázku prováděly firma Energie - stavební a báňská a společnost Syner. Podle médií je druhým obviněným ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky jeden z Balákových spolupracovníků. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář loni v souvislosti s návrhem na obžalobu stíhaných uvedl, že chce ctít presumpci neviny a svého podřízeného Baláka neodvolá.

Lesní správa Lány se stará téměř o 5 800 hektarů státních pozemků. Většinu tvoří lesy, součástí je též lánská obora.