Milost pro Baláka měla zabránit, aby vypovídal, říká žalobce z kauzy

„Očekával jsem to,“ řekl Pražák v rozhovoru pro iRozhlas.cz k udělené milosti. Její odůvodnění označil za irelevantní. Hrad argumentoval, že „nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje“.

„Řekněme, že jsem předpokládal, že nemohou dopustit, aby případně začal vypovídat,“ dodal. Podle jeho slov by se výpověď týkala toho, „proč spáchal to, za co byl odsouzen“.

Na dotaz, zda tím má na mysli to, že by další Balákova výpověď mohla mířit třeba proti členům Kanceláře prezidenta republiky, žalobce řekl, že „samozřejmě taková možnost tady je“.

Balák byl minulý týden pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti.

Zeman mu v úterý udělením milosti vše prominul. Podle vyjádření Hradu zohlednil Balákovu bezúhonnost i pracovitost. Prezidentovo odůvodnění milosti je podle Unie státních zástupců nepřijatelné. Zemanovo rozhodnutí kritizují také vládní i opoziční politici.

Milost pro Baláka neodpovídá podmínkám, které si prezident stanovil pro její udělení. Zeman už udělil 21 milostí, v druhém funkčním období 12.

Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, Balák je podřízeným prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Ten dosud odmítal Baláka zbavit funkce, svůj postup zdůvodňoval presumpcí neviny. Balák také u kladenského soudu čelí obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře.