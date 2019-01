Ministři schválili návrh zákona, který má ochránit tisíce lidí po brexitu

„V té chvíli by se britští občané na území České republiky dostali do pozice občanů třetích zemí a to by samozřejmě znamenalo obrovské komplikace pro ně a recipročně by to znamenalo komplikace pro naše občany ve Velké Británii,“ řekl ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Pokud bychom nepřijali zákon o brexitu, ohrozili bychom tím i přibližně 40 000 českých občanů, kteří žijí v Británii,“ zdůraznil ministr vnitra.



Bez speciálního zákona by byl omezen přístup na trh práce

Lidé, o které se jedná, by v Česku bez přijetí vládního návrhu pocítili omezení volného přístupu na trh práce či to, že by přestali být součástí zdravotního a sociálního systému. Vláda bude od poslanců chtít, aby zákon schválili ve zrychleném projednávání během jediného čtení.

Vláda může v této věci spoléhat i na to, že jí klacky pod nohy nebude chtít házet opozice. „Je nutné, aby byl zákon chránící pracující Brity v ČR přijat co nejrychleji a byl účinný v případě tvrdého brexitu. Je to v zájmu českých občanů v Británii, aby měli stejná práva jako dosud,“ napsal na Twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Je nutné, aby byl zákon chránící pracující Brity v ČR přijat co nejrychleji a byl účinný v případě tvrdého brexitu. Je to v zájmu českých občanů v Británii, aby měli stejná práva jako dosud. odpovědětretweetoblíbit

„Britové budou velmi pečlivě sledovat, jak se my zachováme k jejich občanům a proto jsme připravili tento návrh zákona. Ten zavádí přechodné období do konce roku 2020 a po tuto dobu se zachovávají práva britských občanů v České republice z hlediska povolení k trvalému pobytu, uzavírání manželství, žádání o občanství, penzijního připojištění, pracovních povolení a uznávání kvalifikací,“ řekl Hamáček.

České úřady jim nebudou krátit dávky, jako rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě a nic se pro ně nezmění v daních nebo v penzijním připojištění. Budou moci být daňovými poradci či poskytovateli finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království.

Do 2020 se bude na Brity pohlížet jako na občany Evropské unie

Do konce roku 2020, pokud bude zákon v českém parlamentu schválen, se na britské občany bude podle ministra vnitra pohlížet jako na občany Evropské unie v 18 vyjmenovaných kategoriích. To je podstatné pro asi osm tisíc Britů, kteří pobývají a pracují v České republice. Zhoršení podmínek pro ně by mělo negativní dopady na Čechy ve Velké Británii.



Britská vláda dříve slíbila, že všichni evropští, tedy i čeští občané, kteří budou pobývat ve Spojeném království ke dni brexitu, budou mít právo tam žít a pracovat na základě platného dokladu totožnosti až do konce roku 2020.



Británie opustí Evropskou unii 29. března, o dohodě s Evropskou unií, pro niž nemá premiérka Theresa May zatím zajištěnou dostatečnou podporu, se bude v britském parlamentu hlasovat v lednu.