Zákon o zemských znacích, který umožní vyznačit hranice historických zemí, míří na vládu a zřejmě pak do Sněmovny. Vzbuzuje řadu otázek i výhrad ministerstev. Podle jednoho z nich by mohlo dokonce dojít ke kuriózní situaci, že by si Česko tímto zákonem mohlo nárokovat velký kus dnešního Polska, tedy celé historické Slezsko.