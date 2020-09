Známkují za učivo z karantény. Učitelé nedodržují doporučení ministerstva

„Jak prosím reagovat na to, že učitelka našich synů na ZŠ nyní vybírá úkoly z doby uzavření škol a hodnotí je P-pracoval, N-nepracoval?“ ptá se rodič na stránce Vaše práva ve škole, kterou spravuje občanské sdružení Společně k bezpečí. Podle tazatele děti během distanční výuky úkoly posílat neměly a až nyní je pedagožka namátkou přesto kontroluje.

„Dětem řekla, že P či N zahrne do pololetní klasifikace. Na synovu otázku, co mu tedy chybí (on byl přesvědčený, že všechno má), mu odpověděla, že neví, že namátkou něco našla. Dívala jsem se do doporučení ČŠI (České školní inspekce, pozn. red.) a tam je uvedeno, že by žáci měli látku minulého pololetí nejdřív opakovat,“ uzavírá svou stížnost.

S podobným přístupem pedagogů se setkala také středoškolačka Lenka: „V několika předmětech (literatura, dějepis, matematika) nám bylo sděleno, že si napíšeme písemky na učivo probrané během karantény s tím, že budou normálně známkované. Asi je jasné, že látky je hodně a naučit se taková kvanta informací je po půl roce ‚nicnedělání‘ docela náročné,“ popisuje.

Když si učitel na začátku roku provede analýzu práce žáků v době distanční výuky, aby stanovil a naplánoval výuku s cílem doplnit nezbytné znalosti žáků, je podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse v pořádku, avšak bez jejich dodatečného známkování.

„Žák je na vysvědčení hodnocen za konkrétní pololetí konkrétního školního roku, a nelze tedy hodnocení práce provedené v předchozím pololetí zahrnovat do klasifikace žáka v následujícím pololetí,“ vysvětlil. „Co se týká manuálu pro školy, žádný takový požadavek, který by uváděl, že mají školy zpětně hodnotit výkony žáků v době distanční výuky, v manuálu samozřejmě obsažený není.“

Stížnosti jsou podle něj v tomto případě v pochopitelné. „Je žádoucí, aby se zákonný zástupce žáka obrátil na ředitele školy, který odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem, a proto se musí věcí náležitě zabývat a přijmout opatření k nápravě,“ konstatoval.

Učitelé mají žáky motivovat, ne odrazovat

Doporučením se řídí například Základní škola Mysločovice ze Zlínského kraje. „Když se bude psát nějaká prověrka, aby se zjistilo, co žáci umí a co se naučili během online výuky, děti se budou moct rozhodnout, zda si známku nechají napsat. Máme i informace pro rodiče, že žák dostane značku, zda si známku chtěl nebo nechtěl nechat. Když se jim podaří nějaká aktivita v hodině, dostanou body navíc,“ popsala ředitelka školy Pavla Gregorovičová.

První měsíc podle ní škola pojala spíše tak, aby žáky motivovala a aby děti nerezignovaly v důležitých předmětech, na kterých musí stavět. „Děti jsme hodnotili na vysvědčení na konci školního roku. Tento měsíc uvidíme, jak na tom jsou. Ale hodnotit je zpětně za něco, co bylo v době online výuky, je nesmysl,“ komentovala Gregorovičová.

„Učitelé na začátku školního roku standardně mapují, kam se děti dostaly, protože prázdniny jsou velký předěl,“ souhlasí Michaela Veselá ze sdružení Společně k bezpečí. „Máme rozsáhlejší zkušenosti z března až června. Tam jsme měli velké množství případů, kdy si učitel nevěděl s hodnocením rady a více přistupoval k silovým strategiím aby je donutili k tomu, aby něco dělaly. Celá řada učitelů si nejspíš ještě slibuje, že je to dobré nebo že to k něčemu vede,“ popsala.

V letošním roce je podle ní taková stížnost však zatím ojedinělá. „Zatím nemáme žádné signály, že by podobný přístup probíhal nějak masivněji,“ dodává.

„Chápu, že je dobré si to učivo připomenout a skutečně se ho naučit kvůli maturitě, ale pro známkování nevidím jediný důvod. Určitě by se našla jiná a pohodlnější cesta, kterou bychom mohli opakovat,“ uzavírá maturantka Lenka.