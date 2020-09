Děti byly s rouškami připraveny, některé školy je nabízely zdarma

Naprostá většina žáků a studentů v Praze si ve čtvrtek vzít roušku na vyučování nezapomněla. Řada škol zavedla nošení roušek již dříve, další s ním počítaly od 14. září, na kdy tuto povinnost už dříve vyhlásili pražští hygienici. Školy mají zásoby roušek, a pokud by ji někdo zapomněl, mohou ji poskytnout zadarmo, případně za poplatek v řádu několika korun.

„My jsme dávali včera (ve středu) informaci na webové stránky, takže lidé byli informovaní,“ uvedla ředitelka Základní školy U Roháčových kasáren Jindra Pohořelá. Podle ní dorazily dnes bez roušky do školy asi čtyři děti ze 470. Škola jim pro dnešek dala roušky zadarmo. Pohořelá uvítala, že ministerstvo zdravotnictví o nošení roušek rozhodlo. „Myslím si, že se to ale mohlo udělat i dřív,“ řekla.

Rozhodnutí nosit roušky uvítal i ředitel Základní školy Vratislavova v Praze 2 Jiří Trunda, podle kterého se na vedení školy obraceli rodiče s protichůdnými požadavky. „Dokud nebylo rozhodnutí shůry a bylo řečeno, že to záleží na řediteli školy, tak to byla mnohem složitější situace. Když bych řekl, že nejsou povinné roušky, tak budou naštvaní ti, co chtějí nosit roušky, a naopak. Takže zaplaťpánbůh, že někdo přijal nějaké jasné rozhodnutí a nesvaluje odpovědnost na někoho jiného,“ uvedl.

Bez potíží začal dnešní den s rouškami také v Masarykově střední škole chemické v Praze 1. „Všichni přišli s rouškou. Studenti stejně dojíždí městskou hromadnou dopravou, kde ji nosili již dříve, takže jsou už zvyklí, že ji musí mít u sebe,“ řekl ředitel školy Jiří Zajíček. „Kdyby si ji někdo náhodou zapomněl, tak bychom mu ji poskytli zadarmo, pokud by to nepřerostlo do nějaké obvyklosti,“ doplnil.

Olomoucký kraj plně připraven

Děti si během čtvrtečního rána roušky nasazovaly při vstupu do škol, ve třídách je odkládaly. „Ve středu jsme měli třídní schůzky, takže zákonní zástupci byli informováni. Dnes byli žáci připraveni a přicházeli s rouškami. V mimořádných případech dáváme roušku z vlastních zásob pro zaměstnance,“ řekla ČTK ředitelka Základní školy Zeyerova v Olomouci Vladimíra Švecová.

Podobná situace panovala na Základní škole Jana Amose Komenského v Přerově. „Dnes jsme provedli kontrolu u vstupu do školy. Všechny děti byly připraveny s rouškou a již tradičně probíhala dezinfekce rukou. O opatřeních jsme rovněž informovali prostřednictvím školního rozhlasu. Aktuálně jsme omezili stěhování do odborných učeben,“ řekla ČTK zástupkyně ředitelky Barbora Složilová.

Bez větších problémů se ukázalo opatření v praxi také na přerovské Základní škole Svisle. „Až na několik jedinců přišli všichni žáci do školy vybaveni rouškou. Ráno u vchodu byl posílen dohled pracovníky školy, kteří měli připomenout žákům novou povinnost nosit roušku ve společných prostorách. Žáci přijali opatření zodpovědně a nebylo potřeba jim nic připomínat, do budovy školy již vcházeli v rouškách,“ řekl ČTK ředitel školy Miroslav Fryštacký.

V Olomouckém kraji ministerstvo zdravotnictví v současné chvíli eviduje od počátku pandemie 1 488 případů nákazy covid-19.

I v Brně bez potíží

I školy v Brně nemají problém dodržovat nařízení, aby děti a pracovníci školy nosili roušky ve společných prostorách s výjimkou tříd. Ředitel ZŠ Horní Martin Petržela řekl, že škola na to byla připravená původně už od 1. září.

„Děti měly ráno roušky nachystané. Nosí je ve společných prostorách jako chodby, atrium, jídelna a toalety. Ve třídách je mít nemusí, ale taky je tam někdo má, stejně jako někteří učitelé,“ uvedl ředitel ZŠ Svážná Petr Punčochář. Podle něj některé děti také chybí, protože mají klasické virózy. Školu navštěvuje 600 žáků.

Podle Punčocháře se škola nezabývala situací v družině. „Nemáme na to kapacitu. V ranní družině se scházejí děti z 13 tříd a máme devět učitelů, takže nám to matematicky nevychází. Roušky tam děti nemají. Ale zrušili jsme akce jako návštěvy divadel, zoo a podobně,“ řekl Punčochář.

Děti v družině rozdělila ZŠ Horní. „Podařilo se nám děti v družině ročníkově rozdělit. Pokud jsou ve společných prostorách, doporučujeme roušku mít, jinak ale děti, které spolu chodí do třídy, ji mít nemusí,“ uvedl Petržela. Školu povinnost nošení roušek nepřekvapila. „Mělo to tak původně být od 1. září, takže jsme na to byli připraveni,“ poznamenal Petržela.

Liberec nejméně zasažen

Děti z liberecké základní školy 5. května musí od čtvrtka nosit roušky i při výuce v odborných učebnách nebo ve školní družině, když jsou uvnitř. Důvodem je, aby případná karanténní opatření nezasáhla více tříd, pokud by některé dítěte onemocnělo koronavirem. Podle ředitelky školy Ivety Rejnartové děti dnes do školy v rouškách přišly .

„Už na začátku září jsme informovali rodiče o možnosti, že to přijde, a děti si v tašce nosily do školy dvě roušky,“ uvedla ředitelka. Zprávu, že je nutné mít ve čtvrtek nasazené roušky, škola rodičům poslala ve středu přes takzvaného Bakaláře.

Liberecký kraj patří mezi nejméně zasažené v rámci republiky, ale i zde v posledních dnech potvrzených případů přibývá. Za posledních 24 hodin přibylo 30 potvrzených případů, což byl ještě před třemi týdny přírůstek za celý týden. Aktuálně se v kraji léčí 254 lidí, u většiny má onemocnění lehký průběh.

Pardubická karanténa

V Pardubicích jsou v karanténě čtyři třídy na dvou základních školách. Pardubice zřizují 17 základních škol, které mají kolem 9 tisíc dětí.

„Statistika je ze středy, každý den se statistiky mění. Nikde není zavřená celá škola. Metodiky mají školy od ministerstva školství, my nemáme kompetenci dávat jim doporučení,“ řekla vedoucí odboru školství pardubického magistrátu Ivana Liedermanová.