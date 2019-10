ZÁPISNÍK: O křehkosti rodičovské přísnosti

Od první do páté třídy navštěvovala dcerka školu v žluté patrové budově, která stojí na konci vsi. Naše škola slouží svému účelu od roku 1826, jak připomíná letopočet pod bustou Jana Amose Komenského. Učitelský sbor čítá pana ředitele a dvě učitelky. Tato trojice vyučuje prvňáky až páťáky rozdělené do dvou tříd. Má to své výhody i nevýhody. Největšími výhodami jsou klidné prostředí, malý počet žáků a dostupnost školy – děti nemusejí od malinka cestovat do okolních měst na „běžnou“ základní školu. Nevýhodou může být to, že rodiče často nevědí, jak na tom děti jsou a jak zvládnou přechod na druhý stupeň