Člen ODS vulgárně urážel poslankyni STAN. Omlouvala se za něho Černochová

Jak se celá věc odehrála? Urbanová tento týden v Událostech, komentářích České televize rozebírala blížící se volby v Polsku, visegrádskou čtyřku a její spolupráci.

Poslankyně STAN, která patří mezi ty, kdo prosazují uzákonění manželství osob stejného pohlaví, mluvila o tom, že by si Česká republika neměla nechat diktovat, jak má vypadat rodina.

„Moc nerozumím konstrukci, že nás spojují hodnoty jako je rodina. Přitom vidíme zásadní rozdíly v přístupu všech 4 zemí. Chceme snad na úrovni V4 vážně projednávat inspiraci v zákazu potratů nebo představu rodiny podle Viktora Orbána? A nejde jen o LGBT, jak se vždycky někteří leknou. Bavíme se tady o tom, kolik máme v téhle zemi rozvodů a jak spousta rodin nejen vzniká, ale hlavně vypadá,“ napsala pak ještě na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) Urbanová.

„Co si myslím (pokud vás to zajímá). Můj pohled na svět ovlivnili kromě jiného Erasmus Rotterdamský, Thomas More, Roger Scruton atp… Nicméně jsou okamžiky jako tento, kdy ctěné vzdělance odhazuji v dál a podléhám primitivním pudům. Poslankyně STAN Barbora Urbanová si myslí, že bychom neměli říkat, že rodina je maminka, tatínek, dědeček, babička atp…,“ napsal na svou soukromý facebookový profil Seibert a přidal výše zmíněné vulgární doporučení poslankyni STAN, ať jede do Konga „nechat se ojet dvoumetrovým černochem“.

Jeho vulgarita pobouřila mnohé na sociálních sítích. „Je to odporné a takovou sprostotu by si nikdy žádný muž vůči ženě dovolit neměl. @BaraUrbanova omlouvám se Vám, že někdo, koho se mnou spojuje členství ve stejné straně, se něčeho tak hnusného vůči Vám dopustil,“ omluvila se poslankyni za STAN ministryně obrany Jana Černochová. Urbanová jí za to poděkovala.