Co je domácí násilí? Chybí definice i větší pomoc. Poslankyně chystají změnu

Vykázání Vykázaný člověk se nesmí po dobu 10 dní vrátit do obydlí, odkud byl vykázán.

Platí také zákaz přiblížení a zamezení kontaktu. To se týká také ohroženého člověka, který vykázaného nesmí dovnitř pustit.

Policie může kontrolovat, zda je toto opatření dodržováno. Při maření vykázání by se mohlo jednat o přestupek, který by se řešil ve správním řízení.

Policie vykázaným lidem předává kontakty, kam se mohou obrátit. Zdroj: Policie ČR