Mohla si za to sama. Třetina lidí stále viní oběti domácího násilí, ne agresory

Více než třetina lidí je přesvědčená, že oběti alespoň v části případů nesou zodpovědnost za to, co se jim děje. Častěji jsou o tom přitom přesvědčení muži. A to i přesto, že se každý třetí člověk setkal ve svém okolí s psychickým týráním. Vyplynulo to z výzkumu agentury IPSOS pro iniciativu Pod svícnem.