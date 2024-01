Co to znamená mít koule? Polský prezident zaskočil vulgárním příspěvkem

Polský prezident Andrzej Duda ve čtvrtek zaskočil uživatele sociální sítě X svým vulgárním příspěvkem. Podle všeho šlo ale o omyl, protože příspěvek po necelé minutě smazal. „Řekni mu, aby se zeptal své ženy, co to znamená ,mít koule’. Ona to ví!“ napsal komusi konzervativní prezident.