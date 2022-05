Do léta učiníme nový pokus o manželství pro všechny, řekla poslankyně

Do Sněmovny by mohl ještě do letních prázdnin dorazit návrh prosadit manželství osob stejného pohlaví. „Do léta učiníme nový pokus,“ řekla iDNES.cz vládní poslankyně, která si nepřála být jmenována. Loni na jaře, ještě v minulém volebním období, návrh změny občanského zákoníku, kterou předložili poslanci napříč stranami, prošel prvním čtením.