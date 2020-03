Babiš podle europoslankyně ODS volal Merkelové, ať „zkrotí“ Hohlmeierovou

„Dozvěděli jsme se, že neváhá a zavolal kancléřce Merkelové, kterou požádal o to, aby si „zkrotila“ svou poslankyni, teď mluvím o paní Hohlmeierové, a aby se nevrtala v problémech Andreje Babiše. Je to naprosto nevídaná věc,“ řekla ve Sněmovně Vrecionová na tiskové konferenci ODS, na níž dorazili spolu s šéfem strany Petrem Fialou a místopředsedou Zbyňkem Stanjurou.



„Já to radši nebudu komentovat. Je to nesmysl,“ řekl iDNES.cz Babiš. Vrecionová podle něj ani neví, že kancléřka Merkelová je z CDU, zatímco Hohlmeierová z CSU. Na opakovanou, zda tedy německé kancléřce kvůli návštěvě europoslanců volal, Babiš opáčil, že nevolal.

Vrecionová řekla, že v Evropském parlamentu vzniká rezoluce, která by měla být příští týden odhlasována napříč všemi frakcemi. „To, že Andrej Babiš je v konfliktu zájmů, už vůbec nikdo nezpochybňuje, to není už předmět žádných diskusí, to je jasná věc,“ řekla Vrecionová.

Připravujeme další informace.