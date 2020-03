Byla to nadsázka, omluvil se Babiš za výrok o vlastizrádných europoslancích

„V rozhovoru na Frekvenci 1 se mě redaktorka zeptala, co říkám na to, že po mém vyjádření, že jsou europoslanci Tomáš Zdechovský a Mikuláš Peksa vlastizrádci, jim někdo vyhrožuje smrtí. Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka,“ uvedl premiér na svém Twitteru.

Babiš kritizoval Zdechovského a Peksu v souvislosti s delegací europoslanců, která v uplynulých dnech v Praze navštívila některé úřady, aby zjišťovala fakta o jeho údajném střetu zájmů. „Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, měli by bojovat za české zájmy,“ řekl minulý týden Babiš novinářům. Zopakoval, že ve střetu zájmů není. Delegaci označil za politickou misi.



„Pane premiére, škrtněte si slovo ‚asi’ a omluvte se jako chlap. Já i moje rodina omluvu rádi přijmeme. Měl byste se distancovat od lidí, co nám začali psát, že nás zabijí,“ zareagoval na informaci na svém Twitteru Zdechovský.

„Samozřejmě, i tuhle pouliční omluvu vítám, ale myslím si, že pan premiér by to mohl dotáhnout jako chlap a nepoužít slovo „asi“. Chápu, že je ve stresu, že to každému může uniknout. Měl by to ale dotáhnout, mě by jasně říct na kameru, že se omlouvá. To, že v politickém boji na sebe můžeme občas vystartovat, to chápu, ale tohle už je příliš,“ doplnil Zdechovský pro iDNES.cz.

V pondělí pro Deník N uvedl, že na Babiše kvůli výrokům podá žalobu. „Pokud by se omluvil, tak v právních krocích, které máme připravené, pokračovat nebudeme. Ale omluva by měla plná a upřímná. Měl by se určitě distancovat od extremistů, kteří nám dnes vyhrožují,“ dodal europoslanec.

Poté, co v pátek na tiskové konferenci označil předseda vlády dvojici europoslanců, která se zabývá jeho střetem zájmů, za vlastizrádce, oběma začaly chodit nenávistné vzkazy. Kvůli nim již Zdechovský podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Moc a moc vám přeju, abyste skončil za to odporný udávání před soudem, a vůbec nechápu, jak se člověk bez morálky může stát europoslancem a jít proti rodný zemi. Zdechni zdechlino a boj se večer sám projít po Praze,“ stojí například v jedné ze zpráv, které má Deník N k dispozici.

„Oceňuji snahu“

Podle Peksy se však premiér moc neomluvil. „Pan premiér se ’omluvil’ za termín ‚vlastizrádce’, aby vzápětí dodal, že poškozujeme zemi. Oceňuji snahu, ale když bráníme právní stát, peníze daňových poplatníků a rovný přístup drobných zemědělců k dotacím, děláme tím svou práci. Shazovat to jako poškozování ČR je trapné,“ uvedl na svém Twitteru Peksa.



Europoslanec dříve ČTK napsal, že o dalších krocích zatím uvažuje. „Právní cestu ve vztahu k panu premiérovi zvažuji, nicméně priorita pro mne zůstává řešení špatného nastaveni systému dotací,“ uvedl.



„Stále jsme neobdrželi od premiéra omluvu za hanebné označení našeho místopředsedy a europoslance vlastizrádcem. Premiér by se měl omluvit v rámci zachování dobrých vztahů i celému Výboru, který minulý týden přijel do ČR,“ uvedla na sociální síti strana KDU-ČSL.