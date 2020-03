Omlouváme se za našeho premiéra, píšou Češi europoslankyni na Facebooku

„Já jsem se včera díval na tu paní v České televizi. Vůbec jsem tomu nerozuměl, ona je trošku pomatená, vůbec nerozumí tomu, jak fungují dotace. Myslím si, že tahle mise je politická. (...) Chápu, že se ta paní potřebuje zviditelnit. (...) Ta paní je totálně pomatená, ona nechápe, jak fungují dotace, jak se přidělují,“ prohlásil premiér Andrej Babiš minulý týden v pátek.

Od té doby se pod facebookovými příspěvky europoslankyně Moniky Hohlmeierové množí komentáře Čechů, kteří se jí touto cestou rozhodli vyjádřit podporu a omluvit se za premiérova urážlivá slova. O věci již dříve informoval server Echo24.cz.



„Vážená paní Hohlmeier, moc se omlouvám za Českého premiéra Babiše. Je mi stydno za něj. Je mi stydno i za Čechy, kteří ho volí a podporují. Díky Babišovi a Zemanovi a jejich vládě, a hlavně jejich voličům, je mi stydno za to, že jsem Čech. Prosím, nenechte se znechutit naší vládnoucí klikou, především Babišem, a dotáhněte svou práci do konce,“ napsal pod příspěvek, ve kterém Hohelmeierová informovala o své cestě do Prahy, uživatel Václav Nový.

„Promiňte, paní Hohlmeier. Stydím se za premiéra ČR, a omlouvám se Vám, za jeho neomluvitelné jednání. Přeji Vám mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě,“ napsal naopak uživatel Jaroslav Zahrádka.

„Vážená paní Hohlmeier, i já se připojuji k omluvě za hrubé urážky. Zároveň bych ráda vyjádřila naději, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu celou záležitost ohledně zneužívání dotací koncernem Agrofert a jeho majitelem dotáhne do konce! Děkuji,“ připojila se se svou omluvou také uživatelka Katerina Smidova.

Heute Morgen bin ich mit einer Delegation des Europaparlaments in Prag eingetroffen. Wir werden den möglichen Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) untersuchen sowie den Umgang tschechischer Behörden mit EU-Subventionen.



Es sind Zusammenkünfte mit den zuständigen Ministern und Ministerinnen geplant. Die Delegation hat sich heute zudem mit NGOs und Journalisten sowie einer Far...mers Association getroffen.

„Omlouvám se za hrubost a neomalenost našeho premiéra. Vážím si vaší práce a přeji hodně štěstí, zdraví a s naší vládou i hodně trpělivosti. Věřte, že nejsem sám,“ napsal uživatel Jaromír Knecht.

Premiér Andrej Babiš svými pátečními výroky o delegaci europoslanců, která v Česku sbírala informace k údajnému střetu zájmů předsedy vlády, podle opoziční TOP 09 poškodil pověst země.

Unijní dohra

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že by se měl Hohlmeierové omluvit Hohlmeierové. Obdobně by měl postupovat i u europoslanců Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksy, které opakovaně nazval vlastizrádci. Omluvu europoslancům požaduje také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Babiš na sociálních sítích v úterý uvedl, že jeho slova vůči dvojici europoslanců byly nadsázkou.

Slovní útok českého premiéra na členy mise europarlamentu pravděpodobně bude mít diplomatickou dohru. V pondělí o věci informoval server Neovlivní.cz, informace potvrdil iDNES.cz Tomáš Zdechovský. Předseda parlamentu David Maria Sassoli chystá protestní nótu, v níž vyzve českou vládu k omluvě za premiérova slova.

„Vím o tom, že předsedkyně výpravy napsala panu Sassolimu. Vím, že reakce z jeho kanceláře na to, co se stalo v Praze, byla velmi negativní. Nyní je připraven, pokud se pan premiér neomluví, tu nótu v následujících několika dnech poslat,“ uvedl Zdechovský.



Skupina europoslanců minulý týden v Česku zjišťovala fakta o údajném Babišově střetu zájmů. Loňská zpráva auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.