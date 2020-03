Kvůli soukromému obchodu Agrofertu Babiš údajně zaúkoloval vládního experta

14:16 , aktualizováno 14:16

Premiér Andrej Babiš rok poté, co uložil svou firmu Agrofert do svěřenských fondů, zaúkoloval vládního experta, aby posoudil obchodní nabídku pro Agrofert. Informace přinesl server SeznamZprávy. Věc se má týkat společnost Batesys Design a Deze, která patří do holdingu Agrofert.