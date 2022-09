Volby do Sněmovny by s náskokem vyhrálo ANO, nedostaly by se TOP 09 a KDU-ČSL

Třetí největší počet hlasů by získala SPD, a to 11 procent. Čtvrtí by byli Piráti s 8,5 procenta. Do Sněmovny by se probojoval ještě STAN, který by volilo 6,5 procenta lidí.

Těsně pod pětiprocentní hranicí by zůstaly i dvě vládní strany, TOP 09 s 4,5 procenta hlasů a KDU-ČSL se čtyřmi procenty. Nedostali by se ani Komunisté (3,5 %), Přísaha (3 %), ČSSD (3 %) a Svobodní (2 %).

Volební model agentury Kantar (11. září 2022)

Pokud by strany kandidovaly v rámci současných koalicí, vítězství by stále připadlo hnutí ANO. To by získalo 32 procent hlasů, o pět procent více než před rokem. SPOLU by mělo 29 procent, o procento by si tak oproti posledním volbám polepšilo. Třetí by byla SPD (11 %), čtvrtá koalice Pirátů a STAN s 10 procenty hlasů, o pět a půl procenta méně než před rokem.

„Odchody od ODS jsou velmi roztříštěné a dá se říct, že směřují napříč celým spektrem, tedy i k dalším vládním subjektům,“ řekla pro ČT analytička Kantar CZ Nikola Kopáčová.

Průzkum probíhal mezi 15. srpnem a 2. září, vyjádřilo se 893 respondentů.