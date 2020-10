Vystrčil do Senátu podpořil Valentu. Volí ho jen hlupáci, bouří se Novotný

Rozpor mezi členy ODS přichází v době, kdy Vystrčil potřebuje v Senátu co největší stranickou podporu. Tím by se udržel v pozici druhého nejvyššího ústavního činitele. Minimálně Novotný však ve druhém kole voleb Valentu nepodpoří.

„Sponzora Trikolóry může volit jen duševní mrzák. Ivoše (Iva Valentu – pozn. red.) jako takového jen hlupák. Nevěřím mu ani dobrý den i bez Trikolóry. Je mi fuk, že jej podpořil Miloš Vystrčil a dává nám peníze,“ vyjádřil se starosta pražské městské části na Twitteru.

Odkazoval na fakt, že podnikatel podpořil finančně i hnutí Václav Klause mladšího, které politik vytvořil po odchodu z ODS. Novotný dodal, že Valenta je „zloun“ a „má předsudky vůči muslimům“.

Kritiku způsobilo video, v němž Vystrčil podpořil Valentu. „Oceňuji zejména jeho podporu drobných živnostníků, udělal pro ně v Senátu veliký kus práce. Věřím, že ve druhém kole dostane dostatek hlasů, abychom mohli spolupracovat i nadále,“ řekl předseda horní komory.

Lidé na sociálních sítích hned v reakci začali zmiňovat kontroverze, které postavu podnikatele Valenty provázejí. Mluvili například o jeho vlastnictví portálu Parlamentní listy, který bývá označován za dezinformační, či Valentově podnikání v hazardním odvětví.

Opřeli se tak i do Vystrčila, upravili například jeho výrok „jsem Tchajwanec“, který pronesl při návštěvě asijské země. „Jak se řekne tchajwansky Jsem mafián?,“ nadhodil řečnicky další z diskutujících.

V úterý se k věci vyjádřil i současný šéf Senátu, podle něj Valenta svým vstupem do senátorského klubu ODS v roce 2018 umožnil vyjednání pozice předsedy horní komory pro Jaroslava Kuberu. „Nyní by pro mě mohlo být výhodné hodit ho přes palubu, ale to není a nikdy nebyl můj styl,“ hájil své postoje Vystrčil.

Přes svůj nesouhlasný názor Pavel Novotný svému stranickému kolegovi nic nevyčítá. „Nezlobím se, protože vím, že musíte,“ napsal Vystrčilovi. Do druhého kola senátních voleb však podpořil Valentova protivníka, starostu Starého Města Josefa Bazalu z KDU-ČSL.

Podobně učinil třeba předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Za Josefa Bazalu dám klidně ruku do ohně. Rovný, poctivý chlap, který dýchá za svůj region a nemá žádný konflikt zájmů,“ napsal na Twitter.

Oba kandidáti ve druhém kole věří v úspěch. Vzájemně se ale považují za velmi těžké soupeře, v kole prvním mezi nimi byl pouze těsný rozdíl. Bookmakeři favorizují lidovce. „Voliči, kteří v prvním kole dali hlas nakonec třetímu Petru Sládkovi (za ODS), pravděpodobně přejdou spíš k Bazalovi,“ uvedla pro ČTK společnost Tipsport.