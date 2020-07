Ve Zlíně se může znovu začít lyžovat, svah chce získat magnát Valenta

Pro obyvatele Zlína a okolí to bývalo oblíbené místo, kde mohli v zimě lyžovat. Šlo o unikátní záležitost, neboť svah byl součástí města. Kvůli sporu jeho vlastníka s nájemcem ale poslední zhruba dva roky zůstává opuštěný. Nelyžovalo se na něm, scházejí tam vleky a další výbava. To by se však mělo změnit a možná, že se bude lyžovat už letošní zimu.