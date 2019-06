Zlín chce koupit lyžařský svah, má se stát celoroční atrakcí

Zatím je to jen záměr, nicméně na jeho konci má být zásadní proměna lyžařského svahu nad Zlínem, který byl delší dobu předmětem soudních sporů a nelyžuje se na něm.

„Je to zajímavá lokalita. Nebyli bychom rádi, kdyby se dostala do soukromých rukou a jeho majitel začal řešit změny územního plánu,“ vysvětlil primátor Jiří Korec.

„Lidé už si zvykli, že mají ve Zlíně lyžařský svah. Je to přidaná hodnota města. Když s ním budeme vhodně pracovat, může z toho být celoročně využitelný areál, který může být protipólem pro zoo v Lešné. To je motivace, proč chceme, aby se o něm nerozhodovalo bez města,“ dodal Korec.

Svah vlastní Sportovní kluby (SK) Zlín, jež pro něho hledaly kupce, ale nikdo nenabídl cenu, která by se jim zdála vhodná. Prodej radnici je pro ně přijatelné řešení.

„Jsme rádi, že se město o svah zajímá. Poskytneme mu součinnost, aby mohl být využitý v co největší míře,“ reagoval ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Svah deset let provozoval pod hlavičkami různých firem podnikatel Michal Cepek, ale kvůli neplacení nájemného musel skončit, což potvrdil také soud.

Jeho firma byla jednou z těch, které na kluby podaly návrh na insolvenční řízení kvůli údajným dluhům. Chtěla 30 milionů korun za úpravy, které na svahu během let udělala. Soud však tyto návrhy zamítl.

Zlín bude hledat nájemce, sám se do provozování nepustí

Magistrát uvažuje o tom, že si nechá zpracovat posudek na hodnotu svahu. Pak i na základě toho rada rozhodne, jestli bude jednat s SK Zlín o podmínkách převodu. Pokud ano, pokusí se s nimi najít dohodu.

„Velice rádi bychom vysoutěžili koncesionáře, který by byl zároveň investorem a dal peníze do toho, aby ze svahu vytvořil celoroční areál,“ plánuje Korec.

Koncesní řízení by vypsaly kluby ve spolupráci s městem, pokud by ještě pozemky nebyly převedené. Obě strany chtějí, aby byla lokalita využívaná celý rok. Když tam funguje jenom lyžařský svah, je to prodělečné.

Cepek měl už dřív s tímto místem velké plány. Hodlal tam vybudovat bobovou dráhu a na Tlusté hoře rozhlednu. Zůstalo ale jenom u plánů. Město se s ním bude chtít dohodnout, za jakých podmínek by plány mohlo získat a případně je využít.

„Není to o tom, že co je navržené, budeme chtít bezhlavě udělat. Můžeme z toho pouze vycházet. Nejsme zatím schopní ani říci, jestli využijeme všechno, co je na svahu postavené,“ naznačil Korec. „Musí dojít k trojstranné dohodě. Pro zklidnění situace budou i jednání s SK Zlín a Michalem Cepkem,“ upřesnil.

„To, aby bylo místo využívané jen pro lyžařské účely, je dnes málo. Má větší potenciál,“ poznamenal Kotala.

Když Cepek svah vyklízel, zůstaly tam po něm některé objekty. I to bude muset být předmětem dohody. Stejně jako plomby, které jsou na pozemcích zaneseny na katastru nemovitostí. Firma, jejímž jednatelem býval Cepek, podala žalobu na určení vlastnického práva a domáhá se toho, aby soud uznal, že svah je její. Tím se jeho případný prodej zablokoval.

„V plombách nevidím takový problém. Když se všechny tři strany dohodnou, můžou zmizet před převodem pozemků na město,“ konstatoval Korec.

Cepek s MF DNES dlouhodobě nekomunikuje. Nicméně obyvatelé Zlína by celoroční využití svahu uvítali. „Vždyť je to unikátní věc, mít lyžařský svah prakticky ve městě. Bylo by určitě dobře, kdyby byl opět využívaný a ještě se tam přidaly nějaké atrakce,“ myslí si Petr Novák, který tam chodíval lyžovat.

Pokud se vhodný nájemce v koncesním řízení nenajde a pozemky přejdou na radnici, bude muset hledat další využití. Podle Korce by mohlo vypsat ještě jedno řízení s upraveným zadáním. Málo pravděpodobné přitom je, že by provozovatelem bylo město.

„Muselo by padnout politické rozhodnutí, že to budeme dotovat,“ dodal primátor.