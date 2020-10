I já mám na Slovácku oddané voliče a kolem sebe tým expertů, říká Valenta

Ve druhém kole se utkáte s Josefem Bazalou z KDU-ČSL. Jaká je podle vás jeho silná a slabá stránka?

Silnou stránkou a nespornou výhodou je fakt, že má v regionu díky své stranické příslušnosti silnou voličskou základnu. Jeho slabé stránky komentovat nebudu. Vážím si ho, známe se léta a nemám důvod ho jakkoliv dehonestovat.

V čem byste byl naopak lepší senátor než on?

Za svou výhodu považuji zejména fakt, že jsem již v Senátu něco dokázal a mám řadu rozpracovaných témat, která bych rád dokončil. Dokážu jít za svým. Nemám žádnou stranickou příslušnost, naopak mám kolem sebe tým expertů.

Lidovci mají disciplinované voliče, kteří chodí i ve druhém kole. Jak chcete přesvědčit ty svoje?

Máte pravdu, ovšem první kolo stejně jako volby předchozí ukázalo, že také já mám své oddané voliče. Znají mě, mou práci i můj vztah ke slováckému regionu. Samozřejmě na ně apeluji, aby k volbám přišli.

Požádal jste o podporu neúspěšné kandidáty?

Mluvil jsem se spoustou lidí. Zda mi věnují svou podporu, nechávám na nich. Mezi nimi byl také ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Mám rovněž podporu předsedy Senátu Miloše Vystrčila nebo předsedy Sdružení místních samospráv ČR Stanislava Polčáka a dalších.

Myslíte, že vás Sládek podpoří, když se stavíte proti stavbě nové spalovny v jeho nemocnici?

Rozhodnutí je výhradně na něm. Byť si práce pana Sládka vážím a nemocnici jsem mnohokrát podpořil, za svým názorem si stojím. Nesouhlasím s tím, aby se Uherské Hradiště stalo skládkou nebezpečného odpadu ze všech nemocnic kraje.

Co konkrétně chcete pro region prosadit?

Především je to zabránění diskriminace v oblasti zdravotnictví. Nastavený systém úhrad v našem regionu představuje až 3,5krát méně peněz za zdravotní výkony ze strany pojišťoven, než je tomu v jiných částech republiky. Chci dotáhnout do úspěšného konce rekonstrukci věznice, boj za povolenou skleničku vína či piva na cyklostezce a mnoho dalšího.

O to se ale v Senátu snažíte šest let. Proč se to nepodařilo?

Nemáte tak úplně pravdu. V oblasti rekonstrukce věznice se nám podařil zásadní obrat. Je zpracovaný investiční záměr, který je nezbytnou podmínkou k realizaci. K tomuto tématu jsem uskutečnil tři desítky aktivit. Co se týče diskriminace úhrad za zdravotní péči, podal jsem ústavní stížnost a přidalo se ke mně asi padesát senátorů. Teď čekáme na rozhodnutí. A téma tolerance alkoholu u cyklistů jsem otevřel už čtyřikrát, vždy se ke mně přiklonila většina senátorů. Bohužel, poslanci si na tento návrh nenašli čas od listopadu 2018.