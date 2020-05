Rusko nám nevyhrožuje, památník vlasovců je oslava fašismu, tvrdí Filip

„Máme tu mezinárodní smlouvu z roku 1993 o vzájemných vztazích s Ruskou federací. Někteří naši politici ji považují za cár papíru. Například pan Kolář zabránil tomu, aby byl pomník maršála Koněva přístupný,“ hájí Filip ruské úřady, které kvůli odstranění sochy zahájily trestní stíhání. Podle Černínského paláce odstranění sochy zmíněnou smlouvu neporušilo.

„Zpochybňuji to, že nám Rusko vyhrožuje. Stejný zákon mají i Spojené státy, také mohou stíhat i cizí státní příslušníky, kteří poruší mezinárodní smlouvu,“ řekl předseda KSČM v Otázkách Václava Moravce.

Filip také nechápe, proč mají tři zmínění komunální politici policejní ochranu. „Je to jejich problém a jestli se bojí, ať nedělají politiku,“ prohlásil. Následně také zpochybnil informaci, že do Česka dorazil ruský agent s diplomatickým krytím, který pro politiky představuje riziko.



„Naši bezpečnostní experti se tomu vysmáli. Tohle nemohla vymyslet ani BIS, plukovník Koudelka (ředitel Bezpečnostní informační služby, pozn. red.) by se za to musel stydět,“ tvrdí Filip.

To však vyvrací mluvčí BIS Jaroslav Šticha. „Považujeme situaci, kdy dochází k vyhrožování českým komunálním politikům, za mimořádně vážnou. Snažíme se kontrolovat činnost cizích zpravodajských služeb na českém území,“ řekl České televizi.

Památník vlasovců? Propagace fašismu, tvrdí Filip

Podle předsedy KSČM se pražští starostové nemají plést do mezinárodní politiky. „My jsme ti, kteří začali dělat kroky, které zpochybňují vojáky, kteří osvobozovali Československo,“ nechal se Filip slyšet.

Šéf komunistů nechápe ani stavbu památníku vlasovců v pražských Řeporyjí, který ve čtvrtek slavnostně odhalil tamní starosta Pavel Novotný. „Proč by měl český komunální politik oslavovat vlasovce? To je propagace fašismu,“ bouřil Filip.

Komunálních politiků se v reakci zastal místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. „Nejsem zrovna ve fanklubu pana Novotného, ale na druhou stranu on má nějaký politický názor a udělat tento krok může. Jako stát musíme zabránit tomu, aby našim občanům někdo vyhrožoval za politické názory,“ prohlásil Havlíček.

Vláda se nechystá vypovědět ruské diplomaty

Vláda se podle vicepremiéra Havlíčka zatím nechystá vypovědět některé ruské diplomaty z Česka. „Nedomnívám se, že je vhodná doba na to, aby se snižoval počet diplomatů. Nikdo ale nesmí vyhrožovat a narušovat naši suverenitu. Kdokoliv to udělá, musí dostat tvrdou odpověď,“ tvrdí vicepremiér.

Informace o tom, že do Prahy dorazil agent ruských tajných služeb s jedem ricinem, se podle Havlíčka musí ještě ověřit. „Před jakýmkoliv diplomatickým krokem se to musí ověřit. Měli by to udělat bezpečnostní složky, pokud se to potvrdí, musí být odpověď velmi tvrdá.“

Předseda Pirátů Ivan Bartoš považuje reakci vlády za nedostatečnou a její kroky za vágní. „Chápu, že máme diplomatické závazky, ale tohle už je za hranou. Očekával bych, že vláda udělá rázné kroky,“ prohlásil.