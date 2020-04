Agent s ricinem v Praze je kachna, popřel Kreml ohrožení Koláře a Hřiba

Týdeník v aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje uvádí, že dotyčný člověk přicestoval s diplomatickým pasem a na letišti ho vyzvedlo auto ruské ambasády. České bezpečnostní složky podle Respektu vyhodnotily přítomnost muže jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře.



„Nevíme vůbec nic o takovém vyšetřování. Nevíme, kdo vyšetřoval a co vyšetřoval. Vypadá to na další kachnu,“ řekl novinářům Peskov, kterého citovala ruská tisková agentura Interfax.

Agentura také připomněla, že pražský primátor Hřib dostal policejní ochranu. Přesný důvod opatření ale magistrát nesdělil. „Ochranu mi poskytla česká policie na základě svého rozhodnutí. Nemohu mluvit o důvodech a opatřeních, která dělají,“ řekl podle Interfaxu Hřib rozhlasové stanici Echo Moskvy.

Hřib i Kolář čelili v posledních týdnech kritice ze strany Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady. Pražský magistrát schválil přejmenování náměstí Pod Kaštany, na kterém sídlí ruské velvyslanectví v Praze, na náměstí Borise Němcova. Němcov byl ruský politik, který kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina. V roce 2015 byl zavražděn, pachatele činu ruská justice odsoudila, ale nepodařilo se dohledat objednatele.

Kolář vyvolal ruskou kritiku odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Na místě by měl vzniknout nový památník připomínající osvobození Prahy za druhé světové války, Koněvova socha by se měla přesunout do připravovaného Muzea paměti 20. století. Ruští představitelé navrhli prokuratuře, aby na základě toho nechala Koláře a další politiky Prahy 6 stíhat, podle českého ministerstva zahraničí je ale takové stíhání nepřípustné.

K tématu Koněvovy sochy se v pondělí už kremelský mluvčí Peskov vyjadřovat nechtěl. Podle něj bylo z ruské strany řečeno vše.

Respekt označil za nepřijatelné, že se nikdo z českých politiků k údajnému příjezdu ruského agenta s jedem nevyjádřil. Na Facebooku se ale přece jen vyjádřil komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který vyslání ruského agenta zpochybnil.

Podle týdeníku je na čase uvažovat o vypovězení ruského velvyslance Alexandra Zmejevského s částí ruského diplomatického sboru.

Česko dlouhodobě označuje počet ruských diplomatů v Praze za nezvykle vysoký, jeho snížení se ale dosud nepodařilo vyjednat. Vypovězení velvyslance je v diplomacii krajní prostředek, zpravidla po něm následuje reciproční krok druhé strany a obvykle vede ke zmražení politických vztahů.

Už od oznámení záměru radnice minulý rok odstranit Koněva z náměstí vyvolalo ze strany Ruska ostrou kritiku. Rusko kvůli tomu dokonce zahájilo trestní stíhání české samosprávy. České velvyslanectví v Rusku pak čelí útokům nacionalistů. Nálady v Rusku dokládá například oficiální návrh přejmenovat stanici metra Pražská v Moskvě na Maršála Koněva.



V této atmosféře už zazněly i veřejné výzvy ke Kolářově likvidaci.



K nacistům loni přirovnal Koláře i ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. Další kritiku si Kolář na svoji adresu vyslechl od ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který odstranění sochy označil za cynické a pobuřující, navíc tím radnice podle něj porušila česko-ruskou smlouvu o přátelských vztazích.

Rusko se projevilo jako nevěrohodné po útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala v Anglii.