HHC stáhneme z trhu. Není to dokonalé řešení, ale teď je nejlepší, říká Vobořil

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek odpoledne na síti X uvedl, že chce ve středu projednat ve vládě zařazení HHC na seznam návykových látek.

Vlastimil Válek @vlvalek Zítra na vládě seznámím kolegy se situací kolem látky HHC a můj cíl je jasný: přidat HHC na seznam návykových látek a tím fakticky zákazat jeho prodej. Pokud můj záměr kolegové tentokrát schválí, tak už příští středu přinesu na vládu návrh vládního nařízení.



Hexahydrokanabinol HHC pochází z konopí, dá se vyrobit synteticky. Má povzbuzující účinky. Ve větší dávce však může vyvolat úzkosti, závratě a další potíže. Prodej je legální. K dostání jsou náplně do elektronických cigaret, cukrovinky a další produkty. Na rizikovost HHC v potravinách před dvěma týdny Vobořil upozorňoval. V poslední době po požití výrobků s HHC skončilo v nemocnicích několik dospělých i dětí.

Ministr zemědělství Marek Výborný novinářům v Třebíči řekl, že o možnostech kontroly by mohla ve středu jednat vláda a že Státní zemědělská a potravinářskou inspekcí (SZPI) zatím nemá nástroj k zamezení prodeje, protože látka nepatří mezi zakázané či nebezpečné. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob uvedl, že resort zvažuje zařazení HHC na seznam zakázaných látek i jiné opatření k zákazu prodeje.

„Můj cíl je jasný: přidat HHC na seznam návykových látek a tím fakticky zakázat jeho prodej,“ uvedl v úterý na síti X šéf resortu zdravotnictví Válek. Na středečním zasedání vlády chce se situací kolem HHC seznámit ostatní ministry. Pokud budou s jeho záměrem souhlasit, chce jim předložit návrh vládního nařízení příští týden. „Nepochybuji, že vzhledem k situaci vláda můj návrh tentokrát podpoří,“ dodal Válek.

Co nejrychlejší zařazení HHC na seznam návykových látek podporuje i Výborný. „Hned poté bude moci SZPI jejich prodej kontrolovat,“ uvedl v podvečer na síti X. Je to podle něj nejrychlejší ochrana před tím, aby se kdokoliv další touto látkou předávkoval.

HHC regulovat, ale nezakazovat, míní Vobořil

Vobořil uvedl, že jeho odbor spolu s potravinářskou inspekcí chystá návrh vyhlášky, díky níž by se daly potraviny s HHC stáhnout z trhu. „Není to dokonalé řešení, ale pro tuto chvíli je nejlepší,“ míní Vobořil. Podle něj by pak bylo potřeba důsledně kontrolovat, zda se opatření neobchází a produkty k jídlu s HHC se dál neprodávají třeba jakou dekorativní předměty.

S případným zařazením HHC na seznam zakázaných látek koordinátor nesouhlasí. Poukazuje na zkušenosti z Francie. Po tamním zákazu některých látek se na trhu hned objevily další deriváty s ještě silnějším účinkem. „Je to nekonečný koloběh,“ podotkl Vobořil.

Jako řešení vidí urychlené přijetí novely o návykových látkách s regulací takzvaných psychomodulačních látek. Loni na začátku srpna ji předložili poslanci všech stran kromě SPD. Sněmovna předlohu poslala do dalšího projednávání koncem září. Takzvané druhé čtení má v programu nynější schůze. Podle Vobořila by bylo ideální tento bod předřadit a legislativní proces urychlit.

Experti na drogovou problematiku hodnotí psychomodulační látky, mezi které by pak měl patřit i kanabinol HHC, jako méně rizikové. Doporučují ale stanovit jasná pravidla kontroly a prodeje. Vobořil už dřív řekl, že by prodej mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Produkty by se nesměly prodávat dětem a mladým do 18 let. Zakázaná by byla reklama.

„Řešením je udržet část regulovaného trhu, který je saturovaný méně rizikovými látkami. Pak není prostor pro nebezpečnější látky,“ uvedl Vobořil.

Na seznamu zakázaných látek je v Česku kolem pěti stovek sloučenin. Ministerstvo zdravotnictví na něj chtělo HHC zařadit už loni v červenci, vláda s tím ale tehdy nesouhlasila. Místo zákazu vznikla projednávaná novela.