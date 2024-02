Migrační pakt EU Česko nepodpoří. Vláda zařadí HHC mezi návykové zakázané látky

Vláda čelila v minulých měsících ostré kritice ze strany opozičních hnutí ANO i SPD, že ministr vnitra předběžně kývl na nová migrační a azylová pravidla EU počítající s principem takzvané povinné solidarity.

Na migračních a azylových pravidlech Evropské unie se státy Unie po letech vyjednávání shodly ale až později, v prosinci. Aby norma začala platit, musí ji ještě schválit ministři členských zemí a plénum Evropského parlamentu. To, že se Česko zdrží, neznamená, že pak nemůže být kvalifikovanou většinou přijat.

Kupka zdůraznil, že pokud by byl pakt přijat, neznamená to, že by Česko mělo povinnost přijímat migranty.

Navržená nová migrační a azylová pravidla počítají s efektivnějšími kontrolami migrantů, rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu i povinnou solidaritou všech států s přetíženými zeměmi.

„První způsob solidarity, který je dlouhodobě odmítán jako povinný, jsou relokace migrantů. Potom je tu finanční solidarita a samozřejmě i technicko-logistická pomoc zemi, která je aktuálně postižena závažnou vlnou migrace,“ řekl v prosinci v Bruselu ministr vnitra Vít Rakušan.

Zařazení HHC na seznam návykových látek je podle Válka jediná možnost

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek prosadil ve vládě, že canabinnoid HHC bude zařazen na seznam návykových, zakázaných látek. „Je to jediná možnost,“ řekl už před jednáním kabinetu Válek.

Válek se pokusil zařadit HHC na seznam návykových látek již loni v létě, ale tehdy přesvědčili Piráti vládu o opaku. Situaci změnily případy přiotrávených dětí kvůli želé bonbonům s HHC. V nemocnicích skončilo několik dětí.

„Není možno přihlížet k tomu, že se děti jen tak dostanou k návykové látece,“ řekl před jednáním vlády místopředseda Sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL. Lidovci požadovali zákaz HHC minimálně do doby, než vznikne nová kategorie psychomodulačních látek. „Chceme podpořit ministra,“ řekl místopředseda KDU-ČSL Tom Philipp k návrhu Válka. Dodal, že zákaz by měl být okamžitý, dokud zákonem nevznikne nová kategorie psychomodulačních látek.

„Kategorie psychomodulačních látek zajistí zákaz prodeje v automatech, přes internet či mladistvým. Také nebude povolena reklama a obaly budou muset obsahovat jasné informace o účincích, dávkování či zdravotnických rizicích. Produkty určené ke kouření zakážeme úplně,“ uvedl Philipp.

Hexahydrokanabinol HHC se dá vyrobit synteticky. Má povzbuzující účinky. Ve větší dávce však může vyvolat úzkosti, závratě a další potíže. K dostání jsou náplně do elektronických cigaret, cukrovinky a další produkty.

Upravená pravidla pro volbu na Hrad

Změnit se mají pravidla pro volbu hlavy státu. Už nebude možné, aby zájemci o post prezidenta, kteří nedokázali nasbírat potřebné podpisy od občanů či zákonodárců, na poslední chvíli spoléhali na podporu od poslanců či senátorů, kteří již podepsali nominaci na Hrad někomu jinému.

Počítá s tím novela zákona o prezidentské volbě, podle které by poslanci a senátoři mohli v výslovně podpořit jen jednoho kandidáta a kterou schválila vláda. Při sběru podpisů občanů mají kandidáti dostat možnost sbírat podpisy i elektronicky.