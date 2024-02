V létě Piráti jásali, že uhájili HHC. Teď už uznávají nepřijatelný stav

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že chce v řádu dnů najít řešení pro zákaz cukrovinek s HHC.

iDNES.cz se zeptalo šéfa Pirátů Ivana Bartoše, zda teď, když se několik žáků základní školy v Karlových Varech přiotrávilo kvůli volně prodejným želé bonbonům s HHC, Piráti toho tweetu nelitují. A také, zda by Piráti tentokrát podpořili, aby se HHC dostalo na seznam návykových látek.

Bartoš se omluvil, že je služebně v Bruselu. Místo jeho vyjádření Piráti poslali stanovisko od Jany Michailidu, členky Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování.

„V České republice se neregulovaně prodávají cukrovinky obsahující psychoaktivní látku HHC. Toto je alarmující situace, jelikož tyto produkty spadají do šedé zóny a nejsou podřízeny standardním pravidlům pro produkty určené k lidské konzumaci. Největší obavy vzbuzuje fakt, že tyto cukrovinky se dostávají do rukou dětem. Je to nepřijatelný stav, který vyžaduje okamžitou akci,“ napsala jménem Pirátů Michailidu.

„Společně s týmem národního protidrogového koordinátora a příslušnými orgány pracujeme na rychlém a účinném řešení. Konkrétně se snažíme o to, aby Státní zemědělská a potravinářská inspekce na podnět Státního zdravotního ústavu vydala opatření obecné povahy, díky němuž by došlo k okamžitému stažení těchto produktů z trhu,“ uvedla expertka nejmenší vládní strany. Zároveň se podle Michailidu pracuje na dokončení komplexního pozměňovacího návrhu k zákonu o psychomodulačních látkách, který bude předložen během druhého čtení novely zákona v Poslanecké sněmovně.

Ministr Válek zvažuje vydání opatření předběžné ochrany nebo zařazení HHC na seznam návykových látek.