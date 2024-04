KOMENTÁŘ: Dostupnější bydlení? S bezemisními budovami to nepůjde

Pirátský ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se nedávno pochlubil, jak zpřístupní bydlení. Na sociální síti X napsal: „Bydlení má být dostupné! I pro ty, kteří normálně pracují, ale nezdědili žádný dům a kvůli vysokým cenám nemovitostí nedosáhnou v tuto chvíli na hypotéku nebo teď vlastní kupovat nechtějí. Sněmovnou prošlo legislativní ukotvení dostupného bydlení. Je to důležitý krok – budeme podle něj dlouhodobě podporovat investice do bytových projektů. Jen letos na to máme více než dvě miliardy korun!“

Bartošovo prohlášení vyšlo v téměř stejnou dobu, kdy tři jeho straničtí pirátští soudruzi odhlasovali v Evropském parlamentu zpřísnění směrnice o bezemisních budovách, která bydlení značně znepřístupní. Cílem této revize je zajistit, aby všechny nové budovy byly do roku 2030 bezemisní a aby do roku 2050 tohoto stavu dosáhly i všechny stávající rezidenční i nerezidenční budovy.