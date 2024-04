KOMENTÁŘ: Jak písek ze Sahary modifikuje počasí

„Písek ze Sahary zamořil vzduch v Čechách a části Moravy, panuje smogová situace.“

Největší téma českých Velikonoc se tentokrát netýkalo archaické mužské pomlázkové agrese, ale mediální prostor a kapoty našich aut definitivně ovládl písek ze Sahary. Kolik z vás si v pátek dopoledne, v tom krásném slunečném svátečním počasí, umylo za těžké prachy auto, aby si za deset minut přečetlo na internetu zprávu, že nás na několik dní všechny zapráší ta hrozivá, až apokalypticky vypadající věc? Samozřejmě, autorovi tohoto článku se to děje s železnou pravidelností, čerstvě voňavý vosk na kapotě do hodiny napadne Sahara. A ty novinové titulky, to je skoro jako začátek nějaké sci-fi: „Saharský písek dusí sever Čech“ – „Jižní Čechy halí saharský písek“ – „Saharský písek způsobil v Brně smogovou situaci“ – „Omezte pohyb venku i větrání, vyzývají meteorologové“.