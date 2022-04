Protiatomové kryty si nechává dělat už i střední třída, říká jejich stavitel

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg minulý týden řekl, že i když by Rusové použili zbraně hromadného ničení pouze na Ukrajině, mohlo by to mít „hrozivé následky“ pro obyvatele zemí NATO. Hovořil o obavách, že by se chemické nebo radioaktivní mraky mohly přenést přes hranice Ukrajiny. Zaznamenal jste, že takové zprávy vyvolávají u lidí zvýšené obavy z budoucnosti?

Už od okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině, jsme měli kolem 150 telefonátů denně. Lidé se hlavně ptají, jaké možnosti mají, když si chtějí zabezpečit dům například proti radioaktivnímu spadu... Měli jsme na skladu velké kufry na kolečkách s věcmi „poslední záchrany“. V nich jsou masky, filtry, obleky, vysílačky, dozimetry, spacáky, lehké filtrace vody a všechny možné věci na přežití. Obyčejně jsme prodávali dva nebo tři do roka, protože ten kufr stojí 100 tisíc korun. A za tři dny od vypuknutí války jsme jich prodali 140, všechny, co jsme měli na skladě.

Dělali jsme 400metrový kryt, do něhož se jezdilo pancéřovými vraty auty. Tam bylo parkoviště na šest Range Roverů. A po nás tam šla americká firma dodělávat heliport.