Z léta opět do mrazů. V příštím týdnu bude i sněžit, varují meteorologové

Léto se ještě zdaleka neblíží. Upozorňují na to meteorologové a dodávají, že podle všech modelů do Česka příští týden přijde studený oceánský vzduch. Teploty budou přes den v nížinách maximálně dosahovat deset stupňů Celsia. Na horách je nutné brát v potaz i vydatné sněžení, které se může dostat i do nížin.