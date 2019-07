Krev a kusy těl. Železnice bojuje proti zbytečným úmrtím drsným videem

Skupinka teenagerů jede vlakem, popíjí nealkoholická piva a baví se. Tak moc, že téměř zapomene vystoupit na svojí zastávce. Při chaotickém vybíhání z vagónu pak poslední chlapec ze skupiny vyskakuje na nástupiště z už rozjíždějícího se vlaku. Podaří se mu dopadnout na nástupiště a pod koly vlaku neskončí, spot však následně ukazuje těla těch, kteří takové štěstí neměli.

Právě před vystupováním z rozjetého vlaku varuje první ze čtyř spotů Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Apelujeme hlavně na maximální pozornost a respektování všech prověřených pravidel. Naším úkolem je podporovat prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti na železnici,“ přiblížil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. K tomu si SŽDC zvolilo Youtube a Instagram.

Krátký příběh je vždy doplněný fotografiemi následků skutečných nehod. „Prázdniny znamenají volno, menší ostražitost a jazykem mladých větší ‚odvaz‘, proto načasování na červenec a srpen,“ dodala mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. O spotu informovala například Česká televize.

I přesto, že jsou cílovou skupinou kampaně především teenageři, video se snaží varovat všechny věkové kategorie. Každý červencový týden pak SŽDC zveřejní prostřednictvím sociálních sítí další příspěvek. Ten ukáže například následky telefonování při řízení auta a s tím spojené nepozornosti v blízkosti železničního přejezdu, přebíhání kolejí za vlakem místo využití podchodu či přecházení tratě i přes sklopené závory.



Podle ředitele Asociace komunikačních agentur ČR Marka Hlavicy je u drastických záběrů v reklamách potřeba posuzovat především veřejný zájem. „Drastické záběry jsou v tomto případě naprosto přijatelné. Jedná se o preventivní kampaň, která se nesnaží prodat produkt, ale naopak usiluje o to, aby zamezila železničním nehodám,“ přiblížil.

Možný preventivní dopad takovéto reklamy je podle něj významnější, než to, že by některým divákům mohly být záběry nepříjemné. „Navíc víme, že kampaně tohoto typu bývají účinnější, než když někdo jen říká „to nedělej“", dodal.



Podle Pistoriusové jsou reakce na umístění fotografií z reálných mimořádných událostí kladné. To dokazují i komentáře pod videem na Facebooku. „Díky za tuhle kampaň! Kéž by měla úspěch a zabránila dalším zbytečným úmrtím na kolejích.. Držím pěsti, aby to aspoň trochu zabralo,“ píše jedna z uživatelek Facebooku. „Hodně drsné, ale poučné,“ přidává se další.

Riskování na železnici stálo v roce 2018 bez sebevražd život 212 lidí, z toho 37 mladých do 25 let. V letošním roce zaplatilo životem 106 osob, z toho 22 mladých do 25 let.