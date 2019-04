Hudba ze sluchátek hraje i ve vaku na mrtvoly, varuje preventivní vlak

Když už porušujete zákon a přecházíte koleje v místě, kde se to nesmí, sundejte si kapuci, vyndejte z uší sluchátka a pořádně se zaposlouchejte, varuje Přemysl Živný.

Vrchní inspektor ústecké pobočky Správy železniční dopravní cesty vyšetřuje tragické nehody na železnici. Živný upozorňuje též na to, že vyšetřovatelé se mnohokrát dozvěděli, jaké album poslouchala oběť nehody před smrtí.

„Bohužel se nám stává, že usmrcená osoba má ještě v uších pecky a my slyšíme styl muziky, který měla ráda. Někdy to ještě hraje v tom vaku, do kterého se dávají mrtvoly,“ prozrazuje inspektor.

Při střetu s vlakem zemřelo loni sto devadesát lidí

Jeho slova hltají studenti libereckých středních škol. Ve dvou speciálně upravených vozech Preventivního vlaku se mladí lidé podívali na hraný dokument, vyslechli přednášku doplněnou fotografiemi z reálných nehod a drážní hasiči jim předvedli ukázku své práce a základů první pomoci.

České dráhy evidují v Libereckém kraji za loňský rok jedenáct mimořádných událostí, při kterých došlo ke střetu vlaku a člověka. Devět z nich skončilo smrtí, dvě zraněním.

V celé republice je bilance ještě děsivější. „Při střetu s vlakem zemřelo loni sto devadesát osob,“ vypočítává Elen Mátéová, manažerka projektu Preventivní vlak.

Přemysl Živný upozorňuje, že vstup na koleje v místě mimo přechod nebo přejezd je ze zákona zakázán.

„Když na koleje vstoupíte, pácháte správní delikt a od drážního úřadu vám hrozí pokuta,“ varuje vyšetřovatel. Připomíná, že je rozdíl ve slyšitelnosti vlaku v létě a v zimě.

„Když mrzne a napadne sníh, tak to tlumí zvuk jedoucího vlaku,“ dodává.

Pozor na staré vlaky

Vyvrací také nesmysly zahlédnuté v akčních filmech. „Třeba James Bond vyskočí z vlaku řítícího se stokilometrovou rychlostí, udělá tři parakotouly a ještě postřílí tři jednotky protivníků. To je blbost a já vám ukáži, co se stane při výskoku z vlaku jedoucího rychlostí jen do pěti kilometrů v hodině,“ slibuje Živný a pouští záznam z kamery namířené na nástupiště ústeckého nádraží.

Z rozjíždějícího se vlaku vyskočila paní, která vstoupila do špatného vagonu. Skončila mezi hranou nástupiště a soupravou a měla obrovské štěstí, že vyvázla „jen“ s těžkými zraněními.

„Je třeba si dát pozor na starší typy vlaků, kde jdou otevřít dveře vagónů při rychlosti do pěti kilometrů za hodinu,“ říká vrchní inspektor. I když strojvůdce člověka v kolejišti vidí, nemá podle Živného šanci vlak ubrzdit.

„Nákladní vlak brzdí až jeden kilometr, rychlíky s magnetickými brzdami asi o polovinu méně. Zejména v noci se stává, že strojvedoucí člověka, který skočí na koleje, ani nemusí postřehnout a někdy usmrceného doveze na nárazníku až do stanice,“ doplňuje vyšetřovatel.