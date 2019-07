Dráhy varovaly před smrtí na kolejích. Facebook jejich kampaň zablokoval

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypustila minulý týden do světa sérii preventivních videí ukazujících zásady bezpečnosti na železnici. Upozorňuje například na následky vystupování z rozjetého vlaku či nedovolené přecházení přes koleje. Videa začínají krátkým příběhem a jsou doplněna fotografiemi následků skutečných železničních nehod. Šířit je se SŽDC rozhodla prostřednictvím sociálních sítí. Po týdnu však první drsné video stáhla a snímky rozmazala. Ve stejné podobě pak ve středu vyšel i další díl kampaně.

„Zhruba pět procent z celkového počtu reakcí upozorňovalo na to, že je klip příliš drastický,“ vysvětlila ve středu mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, proč se SŽDC rozhodlo změnit ostrost fotografií. Ve čtvrtek však připustila, že příspěvek vadil i provozovatelům sociálních sítí. První příspěvek Facebook do čtyřiadvaceti hodin zablokoval. Týden po zveřejnění Instagram spot zkrátil o fotografie z nehod, YouTube přidal věkové omezení.



„Druhé video s rozostřenými fotografiemi není nijak omezeno,“ dodala Pistoriusová. Ani původní verze však podle ní závadná nebyla. „Šlo o reálné záběry a skutečné následky nehod na železnici. S těmi se setkáváme v průběhu celého roku. Podle nás do kampaně patří,“ dodala.

Kampaň připravili zaměstnanci odboru komunikace SŽDC. „Pouze jsme soutěžili kameru a postprodukční práce. Částka nepřesáhla 200 tisíc korun,“ doplnila Pistoriusová.

Je jednodušší něco rozrastrovat, než vymyslet řešení

Odborníci jsou však kritičtí. „Myslím, že účinek kampaně se oslabí,“ uvedl ředitel Asociace komunikačních agentur ČR Marek Hlavica. S tím souhlasí i prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Brabec. „Je jednodušší něco alibisticky rozrastrovat, než vymyslet jaké kreativní řešení, které by vedlo ke splnění cílů komunikace,“ dodal.

Upozornil také na to, čemu se patrně chtěla SŽDC vyhnout. „Případná stížnost na Radu pro reklamu se může dostat až do správního řízení na živnostenský úřad,“ přiblížil Brabec. Podle něj však nejde jen o finanční postihy, ale i o negativní konotace v souvislosti s medializací.

Dvě stě mrtvých ročně

I přesto, že jsou cílovou skupinou kampaně především teenageři, video se snaží varovat všechny věkové kategorie. Každý červencový týden pak SŽDC zveřejní prostřednictvím sociálních sítí další příspěvek. Ten ukáže například následky telefonování při řízení auta a s tím spojené nepozornosti v blízkosti železničního přejezdu či přecházení tratě i přes sklopené závory.



Riskování na železnici stálo v roce 2018 bez sebevražd život 212 lidí, z toho 37 mladých do 25 let. V letošním roce zaplatilo životem 106 osob, z toho 22 mladých do 25 let.