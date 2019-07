Slíbené závory na přejezdech chybí. A Češi po střetech s vlaky dál umírají

O víkendu vjela na přejezd u Černožic řidička auta, nabral ji vlak a čtyři lidé zemřeli. Byla to nejtragičtější nehoda na přejezdech od roku 2008, kdy mají inspektoři novou databázi. Železničáři důsledně říkají, a nesleví z tohoto názoru ani o milimetr, že za každou srážku je zodpovědný řidič auta. Musí si ověřit, jestli nejede vlak.



„Řidička v Černožicích vyjížděla z vedlejší silnice. Pravděpodobně se dívala – ale to je spekulace – jestli někomu nemá dát přednost a zapomněla si zkontrolovat ten výstražník,“ uvedl včera generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera.



Přesto inspektoři připouštějí, že některé přejezdy to řidičům neulehčují, a proto navrhli úpravy. Jsou to místa, kde je omezený výhled kvůli stromům či domům nebo tam není slyšet vlak kvůli střelbě v lomu. Jinde trať vede souběžně se silnicí, takže šofér může mít vlak do poslední chvíle ve slepém úhlu za zády. První pracovní den po nehodě předevčírem začali dělníci v Černožicích kopat základy pro závory.

Paradoxní je, že závory tam mohly být už loni, stavební povolení je platné už od loňska. Za stav železnice je odpovědná Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Mluvčí drážního úřadu Martin Novák, který vydává povolení pro úpravy přejezdů, se také podivil, že stavba nezačala bezprostředně po vydání povolení.



„Prodloužil se tam archeologický průzkum, proto se instalace závor zpozdila,“ reagoval ale Pavel Tesař ze správy dopravní cesty.

Petice za závory na přejezdu

Mluvčí Tesař doplnil, že správci průběžně přejezdy modernizují, ale nemá k dispozici žádný ucelený seznam investic, protože stavby se podle něj často zpožďují a mohlo by se snadno stát, že přehled bude nepřesný.

V každém případě Černožice nejsou jediným místem ze seznamu sedmdesáti „černých přejezdů“, které až doteď zůstalo nezabezpečené.

Ve Strážnici lidé dokonce psali petici za závory na přejezdu u průmyslové zóny v ulici Za Drahou. Dotyčné místo dostává závory podle Tesaře nyní – tedy bezmála po třech letech.

Nejen v Černožicích, ale i na dalších místech ze seznamu rizikových přejezdů se udála vážná nehoda i poté, co už byl seznam v roce 2016 zveřejněn.



Na seznamu sedmdesáti rizikových přejezdů z roku 2016 byl i úsek silnice mezi Velvary a Kralupy nad Vltavou, kde vede souběžně železnice a silnice. Na dvou místech jsou tam ale přejezdy, a aby řidič viděl vlak za sebou, musí si ukroutit hlavu. Loni tam vjel pod kola vlaku motorkář a nehodu nepřežil.



Počet nehod na přejezdech nijak zásadně meziročně nestoupá. Loni za první pololetí zemřelo na přejezdech 15 lidí, letos do 30. června třináct. Čerstvá nehoda se čtyřmi mrtvými u Černožic se statistikami ale může zamávat, stejně jako fakt, že se udály tři střety během čtyř červencových dnů a dva z nich byly smrtelné.

Mnohem rizikovější jsou kupodivu přejezdy, kde před příjezdem vlaku bliká červené světlo, než ty úplně nechráněné, kde je jen červeno-bílý kříž. Generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odhaduje, že na přejezdech bez světel se šoféři chovají z principu ostražitěji, takže tam se spíš s vlakem nestřetnou.

Ani bariéra v podobě závor není stoprocentně spásná. Někteří šílenci projíždějí přes koleje i v těch pár desítkách sekund, kdy už bliká výstražné světlo, ale závory ještě nejsou dole. Někteří z nich pak na kolejích uvíznou. Takové jednání vedlo k tragické srážce pendolina a kamionu ve Studénce v roce 2015.



Řidič dodávky byl poslán do vazby

Když řidič vjede na přejezd a nabourá do vlaku, je to sám o sobě trestný čin obecného ohrožení – i kdyby srážku všichni přežili bez újmy. Zrovna včera poslal soud do vazby řidiče dodávky, který v sobotu naboural do vlaku u vesnice Příčina, zabil spolujezdce a zranil i lidi v motoráku.

„Je obviněn z obecného ohrožení v nejvyšším odstavci, protože způsobil smrt,“ potvrdila rakovnická policejní mluvčí Michaela Richterová.

VIDEO: Neukáznění chodci si krátí cestu přes koleje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) včera kvůli nehodám na přejezdech mluvil s ředitelem Správy železniční dopravní cesty.



„Letos byly závory instalovány na osmnácti místech, do roku 2021 přibude dalších 57. Cílem jsou závory všude, kde je to možné,“ informoval pak ministr Kremlík.



Ve středu SŽDC oznámila, že do roku 2023 vybuduje na téměř všech přejezdech na silnicích první třídy závory. Do konce letošního roku budou závory na 132 ze 164 přejezdů.

„Naší základní prioritou je doplnění či instalace závor k přejezdovému zabezpečovacímu zařízení na silnicích I., II. a III. tříd a na místních a účelových komunikacích všude tam, kde to bude technicky proveditelné, účelné a bude na takovém řešení shoda účastníků stavebního řízení,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.



Další prioritou SŽDC je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech ve městech a obcích či tam, kde se stávají vážné nehody. Nejčastěji jde o doplnění závor a funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor, rekonstrukci přejezdu či jeho zrušení a náhradu mimoúrovňovým křížením nebo zřízením náhradního přístupu.

Náklady na kompletní vybavení přejezdu včetně závor dosud zabezpečeného pouze výstražnými kříži se zpravidla pohybují do deseti milionů korun. Dovybavení břevny závor u stávajících přejezdů stojí jednotky milionů korun.



Ke konci loňského roku bylo na českých železnicích 7858 přejezdů, z toho bylo 3720 zabezpečeno výstražnými kříži a 4138 bylo vybaveno světelnou a zvukovou signalizací, z toho 1418 navíc se závorami.



Neúčinné video SŽDC

Kromě střetů na přejezdech ještě inspektoři evidují nehody, při kterých vlak usmrtí chodce. Letos už vlak srazil v prvním pololetí 93 lidí, loni za stejné období 82.



Shodou okolností jen pár dní před sérií tragických nehod na přejezdech vypustila Správa železniční dopravní cesty do éteru preventivní video s mrtvolami na kolejích. Část veřejnosti ho kritizovala za drastické záběry. Viníky posledních nehod buď neodradilo, nebo je minulo.