Železnice zveřejnila další díl drsné kampaně, drastické snímky rozmazala

Ve středu vypustila SŽDC do světa druhý díl preventivní kampaně, tentokrát varující před přecházením přes koleje. Skupina mladých mužů po výstupu z vlaku nevyužije podchod. Moc nechybí a jednomu z nich se to stane osudným. Stejně jako u prvního spotu následují fotografie z míst skutečných nehod. Tentokrát však už rozmazané.

O prvním ze čtyř spotů, který varoval před vystupováním z rozjetého vlaku, jsme informovali v úterý. Krátký příběh byl doplněný fotografiemi následků skutečných nehod.



„Zhruba pět procent z celkového počtu reakcí upozorňovalo na to, že je klip příliš drastický,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, proč se SŽDC rozhodlo změnit ostrost fotografií. „Myslíme, že ani původní verze nebyla závadná, protože šlo o reálné záběry a reálné následky nehod na železnici. S těmi se setkáváme v průběhu celého roku. Podle nás do kampaně patří,“ dodala.

Zbytek reakcí prý podle ní byl kladný. „Většinou jsme se setkali s vyjádřením ve smyslu: Ano, je dobře, že ukážete nejen mladým lidem, jaké fatální důsledky může mít nedodržovaní pravidel v prostředí železnice,“ vyjmenovala.

SŽDC šíří svou preventivní kampaň po Youtube a Instagramu. I přesto, že jsou cílovou skupinou kampaně především teenageři, video se snaží varovat všechny věkové kategorie. Každý červencový týden pak SŽDC zveřejní prostřednictvím sociálních sítí další příspěvek. Ten ukáže například následky telefonování při řízení auta a s tím spojené nepozornosti v blízkosti železničního přejezdu či přecházení tratě i přes sklopené závory.

Portál iDNES.cz už kvůli prvnímu spotu oslovil ředitele Asociace komunikačních agentur ČR Marka Hlavicu. Podle něj je u drastických záběrů v reklamách potřeba posuzovat především veřejný zájem. „Drastické záběry jsou v tomto případě naprosto přijatelné. Jedná se o preventivní kampaň, která se nesnaží prodat produkt, ale naopak usiluje o to, aby zamezila železničním nehodám,“ přiblížil.



Riskování na železnici stálo v roce 2018 bez sebevražd život 212 lidí, z toho 37 mladých do 25 let. V letošním roce zaplatilo životem 106 osob, z toho 22 mladých do 25 let.