Balaš se dozvěděl o Plagově rezignaci až z médií. Konec oznámil e-mailem

Ještě ve středu 9. listopadu spolu byli ministr Balaš a člen jeho neoficiálního poradního týmu Plaga na Pražském hradě. Sešli se u prezidenta na jmenování Milana Adámka novým rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle informací iDNES.cz byli samý úsměv a setkání se neslo v přátelském duchu. Ostatně o tom, že si bývalého ministra ústavní právník váží, mluvil již před svým jmenováním.

O to překvapivější je následný sled událostí. O dva dny později, v pátek, se Plaga rozhodl na ministerstvu školství skončit, ministra o tom ale zapomněl napřímo informovat. K razantnímu kroku navíc došlo v den, kdy se Balašův poradní tým měl sejít poprvé v plné síle.

„Jednání poradního sboru bylo odpoledne, já jsem panu ministrovi svůj odchod z poradního týmu oznámil v e-mailu již ten den dopoledne. Důvody, které jsem v dopise shrnul, a kterými byly zejména odlišné názory na některé kroky pana ministra, jsem mu opakovaně prezentoval,“ napsal Plaga iDNES.cz.

„Nemám pocit, že by pan ministr věděl o Plagově konci. Ten sice na jednání chyběl, nevypadalo to ale, že by to bylo z důvodu jeho konce. V průběhu jednání jsme si pak všimli titulků v médiích a začali si to tam potichu ukazovat,“ řekl jeden z členů neformální skupiny ministra, který si kvůli citlivosti celé záležitosti nepřál být jmenován.

Tou dobou napříč médii koloval Plagův „důvěrný“ dopis ministrovi, v němž mu vysvětluje důvody svého odchodu. Kromě již zmíněného nesouladu ve vizích, jakými kroky se má české školství ubírat, exministrovi a současnému řediteli Národního akreditačního úřad pro vysoké školství vadilo i angažování Petra Gazdíka spojeného s kauzou Dozimetr. Gazdík později na Twitteru prohlásil, že se na rezort nevrátil coby trafikant, a funkci taktéž složil.

Poradci vyjádřili ministrovi podporu

O tom, co se děje za zdmi ministerstva, se Balaš dozvěděl až dlouho po poradě. Na jejím konci ještě absolvoval kolečko individuálních rozmluv s jednotlivými členy, až si konečně otevřel na internetu zprávy a následně i e-mailovou schránku.

„To je pravda,“ reagoval ministr na přímý dotaz iDNES.cz, zda se o Plagově konci dozvěděl až po konci schůzky. „Reagoval jsem jen tím, že jsem vzal rezignaci pana Plagy na vědomí,“ doplnil ještě.

Přestože z šestnáctičlenného poradního týmu ministra odešli během jediného dne dva klíčoví muži, ostatní oslovení poradci vyjádřili Balašovi plnou podporu. „O fungování a odchodu jsem uvažoval skrz účast Plagy a Gazdíka. Takhle odchod neplánuji. Spolupracujeme spolu již od jeho začátku na ministerstvu a poznal jsem jeho cíle a názory. A pokud bude mít zájem, rád zůstanu,“ nechal se slyšet místopředseda spolku Pedagogická komora Janek Wagner.

Stejně jako on mluvila i Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. „Pokud by měl pan ministr pocit, že jsou potřeba personální změny, nebudu trvat na svém setrvání. O svém konci ale neuvažuji,“ řekla.

„Ministerstvo v současné době řeší několik klíčových témat z agend, kterým se v České odborné společnosti inkluzivního vzdělávání (ČOSIV) věnujeme a které zásadním způsobem ovlivní vzdělávací systém. Svou roli v poradním týmu beru jako možnost předávat odborné podněty k těmto změnám panu ministrovi a dalším pracovníkům ministerstva,“ řekla Lenka Felcmanová z ČOSIV.

V podobném duchu reagoval například i šéf Scio škol Ondřej Šteffl, který z Asie prostřednictvím mluvčího firmy vzkázal, že hodlá pokračovat, nebo ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze Radko Sáblík. „Chci setrvat, jsem spojený s odborností. Chci komunikovat s ministrem Balašem a navést ho na cestu úspěšného školství,“ odpověděl redakci ředitel.

Na dotaz, zda by si za určitých okolností uměl představit návrat do poradního týmu, Plaga odvětil, že se s ministrem bude potkávat ze své pozice v akreditačním úřadu. Návrat na ministerstvo neplánuje ani Gazdík. „Neuvažuji o tom. Učitelskou veřejnost to mrzelo, ale nejsem jediný, kdo školství v Česku rozumí. Budu za školství bojovat z pozice poslance a člena školského výboru,“ dodal.