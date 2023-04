Rušení gymnázií, neznalost školství, odchody poradců. Jak Balaš ministroval

Vladimír Balaš

Ústavní právník a zakladatel právnické fakulty v Plzni Vladimír Balaš na ministerstvo školství původně nechtěl. Jenomže poté, co několik jeho spolustraníků křeslo po Petru Gazdíkovi odmítlo, nechal se přemluvit svým stranickým šéfem Vítem Rakušanem.

„Přemýšlel jsem o tom. Když jsem viděl, že se do toho nikomu nechce, říkal jsem si, že by to byla škoda. Je to opravdu výzva a školství je důležité. Nakonec mě trochu přemluvil Vít Rakušan. A taky mi volala řada kolegů a známých včetně lidí, kteří se starají o znevýhodněné lokality. Přesvědčilo mě, že je co posouvat dál,“ řekl před svým jmenováním redakci iDNES.cz.

Sněmovní benjamínek, kterému někteří kolegové v nadsázce přezdívají Matka Tereza, se vyznačoval slušností a snahou pochopit náročnou školskou problematiku. Než se mu to ale skutečně podařilo, přivodil si několik přešlapů, které pořádně zarezonovaly školským i mediálním terénem.