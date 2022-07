Senátoři budou řešit novelu důchodového pojištění či návrh státních vyznamenání

Tchajwanského státníka pozval Vystrčil na návštěvu při své návštěvě této asijské země v roce 2020. Senát by měl po jeho projevu přijmout usnesení, v němž by mimo jiné podpořil vzájemnou spolupráci obou zemí.

Prezidentovi Miloši Zemanovi navrhne Senát vyznamenat zřejmě jen osm kandidátů, což je zatím nejnižší počet, který kdy senátoři navrhli. Loni navrhli 15 kandidátů.

Řád Bílého lva by podle Senátu měli dostat Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek, kteří za druhé světové války prováděli sabotážní diverzní akce a předávali zprávy exilové vládě v Londýně.

Jako první bod na návrhu středečního programu je novela upravující důchodové zabezpečení pěstounů. Počítá s tím, že příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění. Pěstounství by se u nich zařadilo mezi takzvané náhradní a vyloučené doby a zohlednilo by se při výpočtu penze.