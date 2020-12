Vláda prodloužila Antivirus, zvýšila přídavky na děti, ulevila podnikatelům

Z programu Antivirus, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 tisíc korun v zavřených provozech.Poskytuje i 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.

Přídavky na děli se zvýší o 26 procent

Vláda také v pondělí rozhodla o přídavcích na děti. Zvýší se o 26 procent a nárok na ně bude mít podstatně více dětí než dosud, téměř půl milionu. Na vyšší přídavky dosáhnou rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová byla dosud proti tomu, aby na vyšší přídavky dosáhlo více rodin.

Jana Maláčová @JMalacova Valorizace přídavku na dítě o 26 % a nárok na přídavek až do výše 3,4násobku životního minima rodiny! Díky dnešní shodě na vládě se přídavek dostane k pracujícím rodinám a podpoříme 490 tisíc dětí, tzn. každé páté! Nejlepší krok proti chudobě rodin s dětmi a na podporu ekonomiky.

Přídavek teď pobírá asi 240 tisíc dětí. Dostávají ho rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává měsíčně na dítě do šesti let 500 korun a od šesti do 15 let 610 korun, na studenta od 15 do 26 let pak 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší.

Ministryně financí dává generální pardon podnikatelům

Úlevy pro podnikatele oznámila Schillerová. „Vláda mě zmocnila k podpisu dalšího generálního daňového pardonu. Díky tomu prodloužíme faktický odklad daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními nařízeními,“ oznámila ministryně financí.

„Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, budou mít automaticky odloženy všechny úhrady DPH až do 16. srpna 2021. Do 15. dubna pak promíjíme zálohy na daň silniční,“ napsala na Twitteru Schillerová.



Alena Schillerová @alenaschillerov Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, budou mít automaticky odloženy všechny úhrady DPH až do 16. srpna 2021. Do 15. dubna pak promíjíme zálohy na daň silniční.

„Zároveň odpustíme správní poplatky za žádost o prominutí úroku z prodlení a posečkání, žádost o povolení posečkání, žádost o vrácení daně při dovozu a prominutí celního nedoplatku a mnoho dalších,“ oznámila vicepremiérka Schillerová.



Čtyři místa pro úložiště jaderného odpadu

Hlubinné úložiště jaderného odpadu má v Česku vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku, či Březový potok na Klatovsku. Rozhodla o tom v pondělí vláda.

V těchto lokalitách se uskuteční výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měla být potvrzeny do roku 2030.