Podnikatelé zřejmě budou mít nárok na bonus i na peníze z programu Antivirus

Kompenzační bonus pro živnostníky činí 500 korun denně za omezení podnikání kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru.

Programy Antivirus jsou dva. V prvním stát proplácí celou mzdu s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda nařídila zavřít, a 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy.

V druhém mohou firmy získat příspěvek, který dorovnává 60 procent náhrady do 29 tisíc korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.

Pro pivovary bude změna zákona znamenat prodloužení osvobození od daně za vylité nebo jim vrácené pivo, které zatím platí jen do konce roku.

Napřed dětské dluhy

V úvodním kole by se poslanci měli zabývat předlohou o řešení dětských dluhů. Novela omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by ohraničila také vymáhání smluvních pokut.

Poslanci budou pokračovat i v jednání o novele zákona o pedagogických pracovnících, podle níž by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání.

Schůze Sněmovny pokračuje odpoledne, ještě před tím se od 11 hodin uskuteční pravidelné tiskové konference stran zastoupených v dolní komoře parlamentu.