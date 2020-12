Kompenzace i pro kuchaře v akci. Vláda projedná štědřejší bolestné

V tom smyslu, že by restauratéři měli být kompenzováni víc než v minulosti, se v minulých dnech zmínil i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Zástupci restauratérů a hoteliérů jednali v neděli odpoledne s vicepremiérem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem o pomoci sektoru pohostinství a ubytovacích služeb.

Restauratéři by chtěli, aby se kompenzace v rámci nového programu Covid-gastro počítaly z obratu v minulém roce. Tak to mají třeba v Rakousku a v Německu. Ve druhé zmíněné zemi mohou gastronomové z uzavřených podniků získat 75 procent obratu za srovnatelné období v loňském roce. Tento model však v Česku nejspíš neprojde.

Ministr průmyslu nicméně podle informací iDNES.cz jako možnou variantu považuje kompenzace restauratérům ve výši 500 korun na den za každého zaměstnance v hlavním pracovním poměru.

Restauratéři upozorňují, že dosavadní podpory jako covid nájemné a Antivirus přinášení peníze, které v podstatě jen protečou k někomu jinému - k zaměstnancům a nájemcům - a oni, přestože jsou poškozeni a platí účetní, energie nebo splátky půjček a faktury, dosud neměli na žádnou formu pomoci nárok. Právě kompenzace 500 korun by byla určitou nápravou této situace.

„U nás by to vycházelo na zhruba 10 až 15 procent obratu, ale každý to má trochu jiné,“ říká Luboš Kastner, spolumajitel šesti restaurací ve skupině Hospodska a také vyjednavač podmínek pro restauratéry v Asociaci malých a středních podniků.

Karel Havlíček jde na pondělní vládu i s dalšími návrhy. Novinou v rámci programu Antivirus A+ by mohla být 50procentní náhrada mzdy pro zaměstnance, kteří stále pracují, tedy například pro obsluhu u okénka nebo kuchaře u plotny.

Třetím bodem je kompenzace poloviny nájemného za říjen až prosinec 2020.

„Takový program by byl snesitelným kompromisem, který by restauratérům umožnil doklepat to do jara. Sektor v lednu a v únoru čekají tradičně nejslabší měsíce roku,“ uvádí Kastner a dodává: „Nálada mezi restauracemi je brutální, někteří nemají peníze ani na odstupné. Když nemáte na odchodné, nemůžete propouštět. Potom jdete do insolvence, nastoupí na vás Úřad práce, který bude požadovat dlužnou částku. To by vedlo k šedému přístupu.“

Kompenzace pro hoteliéry by byly z hlediska nájemného a programu Antivirus stejné. Nadto by se vyplácely dotace na lůžko a den v navrhované výši 500 korun, což je o dvě stě korun více než na jaře. Důvodem je vánoční sezona, která je pro provozovatele jedním z vrcholů roku, a to zejména pro horské hoteliéry.