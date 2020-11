Poslanci schvalují osvobození pivovarů od daně za vylité nebo vrácené pivo

Odvádět daň z „vylitého piva“ nemá logiku. Na jaře jsme pivovarům umožnili vracet nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, a to do konce roku. Nově tuto možnost budou mít už natrvalo. Právě jsme to schválili na vládě.