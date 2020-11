Ať mohou podnikatelé zároveň čerpat 500 korun i Antivirus, chce opozice

Zákon nyní umožňuje současné pobírání těchto příspěvků pouze společníkům malých společností s ručením omezeným, což je podle předkladatelů novel diskriminační.



Ve Sněmovně se k záležitosti sešly hned dvě předlohy. Jednu podali poslanci SPD, druhou skupina zákonodárců KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ODS a Pirátů. Podle nich si osoba samostatně výdělečně činná, která je zároveň zaměstnavatelem, nyní musí zvolit, zda požádá o podporu pro zaměstnance, nebo pro sebe a svou rodinu.

Podobně argumentují také poslanci SPD. „Tato situace tak fakticky staví osoby samostatně výdělečně činné před volbu, zda propustit zaměstnance, anebo být osobně, popřípadě s celou rodinou, několik týdnů či měsíců nezaviněně bez jakéhokoli příjmu,“ napsali v důvodové zprávě.

Rozpočtové dopady odhadli předkladatelé obou novel na zhruba 300 milionů korun. Předlohy nejprve projedná vláda. Rozhodnutí bude na zákonodárcích. Sněmovna přitom obdobné iniciativy odmítla při čtvrtečním schvalování novely, která zakotví trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Možnost souběhu koronavirových podpor prosazovali prostřednictvím pozměňovacích návrhů poslanci lidovců a občanských demokratů.

Programy Antivirus jsou dva. V prvním stát proplácí celou mzdu s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda nařídila zavřít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. V druhém mohou firmy získat příspěvek, který dorovnává 60 procent náhrady do 29 tisíc korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.