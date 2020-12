VIDEA TÝDNE: Start očkování, vojáci v akčním klipu a otužilci v Jizeře

V Česku začalo očkování proti koronaviru, a to první symbolickou dodávkou 9 750 vakcín. První lidé, mezi kterými jsou především zdravotníci pečující o nemocné s těžkým průběhem covidu-19, dostali vakcínu v neděli v osm ráno. V Praze zákrok podstoupil premiér Andrej Babiš.

Desítky tisíc zhlédnutí již nasbíralo propagační video, které natočili příslušníci mechanizované roty z Hranic. Akční tříminutový klip je odpovědí na to, co speciálně cvičení vojáci dělají. Jednotky z Hranic jsou zařazeny do sil velmi rychlé reakce NATO.

Archeologové našli v dutině klášterní zdi v Milevsku poklad. Trosky dřevěné schrány, zdobené zlatem a stříbrem, a šesticentimetrový kus železného hřebu s tausovaným zlatým křížkem. Indicie naznačují, že by to mohla být část hřebu, kterým byl Ježíš Kristus přibit na kříž. Nebo si to ti, kteří jej na místo uložili, alespoň mysleli.

Štědrý den patří v Mladé Boleslavi už dlouhé roky otužilcům. Nejinak tomu bylo i letos, když se do ledové řeky Jizery u pláže v Podlázkách přišly vykoupat desítky lidí. I když by si otužilci přáli zamrzlou řeku, jako tomu bylo při prvních ročnících, museli opět smířit „pouze“ s vodou, jejíž teplota byla asi pět stupňů Celsia.



Ivana Gottová příznivce zpěváka Karla Gotta na sociálních sítích potěšila videem z vystoupení z roku 2018. Zlatý slavík si v Ružomberku na pódium přizval svoji dceru Charlottu a zazpíval s ní hit Zvonky štěstí.