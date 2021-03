VIDEA TÝDNE: Nemravnost před Suezem, zastřelený vrah a kříže na náměstí

Kapitán obří kontejnerové lodi Ever Given, která od úterý blokuje dopravu v Suezském průplavu, si čekání na povel ke vplutí do umělého kanálu krátil tím, že manévrováním s plavidlem obkreslil obrazec, který připomíná obří penis. Ukazuje to video zachycující elektronickou stopu pohybu lodi, jak ji zaznamenala služba VesselFinder.

Majitel domku ve Vochově na Plzeňsku zastřelil muže, který se k němu vloupal. Zloděj na místě zemřel. Policie případ vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, zároveň však zkoumá, zda střelec jednal v nutné obraně. Později vyšlo najevo, že lupič byl v minulosti odsouzen za vraždu svého známého.



Tisíce namalovaných křížů v pondělí ráno pokryly dlažbu Staroměstského náměstí v Praze. Podle zastupitele Prahy 1 Davida Bodečka (Piráti) připomínají zemřelé na covid-19. Kříže jsou namalované křídou a jsou součástí pondělního happeningu spolku Milion chvilek pro demokracii, který ho nazval Vláda zmařených životů.

Brněnští policisté pátrají po třech agresorech, kteří surově napadli jedenadvacetiletého mladíka. Ten se v jejich očích provinil tím, že se zastal jiného napadeného. Surovci se nezdráhali svou oběť kopat ani do hlavy.



Modelka Dominika Branišová je přítelkyní Jaromíra Jágra. Jak se s naším hokejovým esem poznala? Co říká k věkovému rozdílu? Je složité sehnat práci modelky v době covidové? A co ji spojuje s kadeřníkem Tomášem Arsovem, když spolu tráví dovolené?