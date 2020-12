Skrýš v jihočeském klášteře vydala relikvii, hřeb může být z Kristova kříže

11:28 , aktualizováno 12:30

V dutině klášterní zdi v Milevsku byl nalezen poklad. Trosky dřevěné schrány, zdobené zlatem a stříbrem, a šesticentimetrový kus železného hřebu s tausovaným zlatým křížkem. Indicie naznačují, že by to mohla být část hřebu, kterým byl Ježíš Kristus přibit na kříž. Nebo si to ti, kteří jej na místo uložili, alespoň mysleli.