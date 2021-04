Jak šel čas s agenty: od výměny ministrů po krycí cestu pro Sputnik

Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček se podle severu Aktuálně.cz dozvěděl o možném zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích už před několika týdny. „Informace o podezření na akci ruských špionů ve Vrběticích jsem poprvé slyšel 7. dubna,“ připustil Hamáček v neděli na České televizi.

Informaci měl získat na jednání Výboru pro zpravodajskou činnost, jenž je stálou pracovní skupinou Bezpečnostní rady státu. Výbor řídí premiér Andrej Babiš, místopředsedou je právě Hamáček.

„To, že se postupuje v režimu přísně tajné, tak je to naprosto v pořádku. Jestli to měli tři dny nebo více, to je naprosto nezajímavá záležitost. To mě vůbec netrápí. Také si představte, co by se stalo, kdyby se to Rusové dozvěděli dopředu,“ reagoval pro iDNES.cz bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.



„Odvolávám se na slova pana premiéra, kdy řekl, že jednoznačnou informaci o celé věci jsme obdrželi včera (v pátek 16. dubna pozn. red.). To potvrzuji a upozorňuji, že celá řada dokumentů a jednání v této věci podléhá utajení,“ uvedl v sobotu Hamáček.

Jenže podle Aktuálně.cz se povaha poznatků z pátečního dokumentu nelišila od toho, co zaznělo už ve Výboru pro zpravodajskou činnost předminulý týden. Výbor neobdržel kusé informace, ale ucelené sdělení.



Časová osa 7. dubna Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček a premiér Andre Babiš se dozvídají o možném zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích.

11. dubna Hamáček oznamuje, že odvolal z funkce ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

14. dubna Hamáček nabízí, aby se Praha stala místem prvního setkání amerického prezidenta Joea Bidena a ruské hlavy státu Vladimira Putina.

14. dubna Hamáček také oznamuje, že plánuje cestu do Moskvy.

16. dubna Hamáček oznamuje, že nakonec do Moskvy neletí.

16. dubna Ministr vnitra a premiér dostávají ucelenou zprávu o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích.

17. dubna Babiš a Hamáček svolávají mimořádnou tiskovou konferenci, kde o možném zapojení ruských agentů informují veřejnost.

18. dubna Česko informuje o vyhoštění 18 ruských pracovníků. Zanedlouho Rusko oznamuje vyhoštění 20 českých diplomatů z Moskvy.

O pár dní později však vicepremiér Hamáček oznámil, že 11. dubna odvolal z funkce ministra zahraničí Tomáše Petříčka. To vše jen pár dní před propuknutím diplomatického sporu s Ruskem.



Summit v Česku nyní nehrozí

Podle bývalého velvyslance v Moskvě a Washingtonu USA Petra Koláře nebylo odvolání Petříčka správné. „Zvláště, pokud pan Hamáček věděl o tom, co nám tady Rusko provedlo a věděl, že bude muset dojít k nějaké reakci,“ doplnil Kolář.

Na post Petříčka měl usednout ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten však post odmítl. Úřad prozatím převzal ministr vnitra Hamáček. Novým šéfem diplomacie má být Jakub Kulhánek, kterého má prezident do funkce jmenovat ve středu.

Na prozatímním postu ministra zahraničí 14. dubna Hamáček nabídl, aby se Praha stala místem prvního setkání amerického prezidenta Joea Bidena a ruské hlavy státu Vladimira Putina. „Zareagoval jsem na oznámení prezidenta Bidena, který vyzval k osobní schůzce s prezidentem Putinem na území třetího státu,“ napsal v minulém týdnu Hamáček.



Podle Koláře v současné chvíli však nehrozí, že by se v Česku mohl summit uskutečnit. „Při situaci, kdy máme na hradě takového prezidenta a kdy se tady odehrály ty tanečky kolem Rosatomu a Sputniku, tak bych se velmi divil, kdyby americká strana vybrala Česko jako zemi, kde by chtěla, aby se její hlava státu potkala s hlavou Ruska,“ podotkl Kolář.



Hamáček ten samý den také oznámil, že plánuje cestu do Moskvy. Odletět plánoval v pondělí (19. dubna pozn. red.). Důvodem cesty mělo být jednání o ruské vakcíně Sputnik V. Podle časové linky však v daný moment disponoval informacemi o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích.

O dva dny později MF DNES informuje o tom, že Hamáček do Moskvy nakonec nepoletí. Ministerský předseda Andrej Babiš v reakci na dotaz bez podrobností uvedl, že Hamáčkovi doporučil zrušení cesty. Hamáček poté uvedl, že cesta do Ruska sloužila k zastření příprav vyhoštění pracovníků ruské ambasády. Řekl také, že už dopředu věděl, že do Ruska nepoletí.



„Nevím, co tím chtěl vlastně udělat, komu a co tím chtěl vzkázat. On přece nemohl vědět, že 19. dubna bude ministrem zahraničí. Je tam spousta podivností a mám z toho velmi trapný pocit, co se odehrává s českou diplomacií,“ komentoval možnou cestu Hamáčka Kolář.

O dva dny později, tedy v pátek 16. dubna, premiér Babiš a Hamáček údajně dostali ucelenou zprávu o zapojené ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. O jejich zapojení pak informovali na mimořádné tiskové konferenci. „V pátek večer jsme byli s vicepremiérem Hamáčkem jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země,“ oznámil v sobotu v 19:45 premiér Andrej Babiš.

Vypovídat další diplomaty nemá smysl

„Dnes (v sobotu pozn. red.) jsme informovali pana prezidenta Zemana o tomto případu a navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu,“ dodal. „S informacemi o ruském zapojení nechtěla Česká republika vyjít ven dřív, než věděla celý objem informací a byla si úplně jistá, že jsou informace pravdivé,“ řekl Hamáček. Podle jeho názoru se jedná o jednoznačný úspěch českých zpravodajských služeb.

Policie v sobotu také vyhlásila kvůli výbuchu ve Vrběticích pátrání po dvou ruských občanech, kteří se prokazovali cestovními doklady na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí ze Skripalovy otravy. Média tyto muže už dříve identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU.

Policie ČR @PolicieCZ Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD #policiepp https://t.co/oACMrPYSbg oblíbit odpovědět

V neděli Česko informovalo o vyhoštění 18 pracovníků z ruské ambasády v Praze. Ruská agentura TASS už od soboty zveřejňovala sérii reakcí ruských politiků, kteří považují tvrzení o podílu ruských tajných služeb na výbuchu ve Vrběticích za absurdní a hrozí Česku odvetnými kroky. Netrvalo dlouho a Rusko v neděli oznámilo, že vyhostí 20 českých diplomatů.

„Reakce ruské strany je silnější, než jsme čekali. Vyhostili více diplomatů a reakce byla de facto o stupeň výš, protože nejvýše postaveným vyhoštěným diplomatem Česka byl zástupce velvyslance. Pro premiéra Babiše mám připravený návrh našeho dalšího postupu, který ale nejdříve řeknu jemu,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci Hamáček.



Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody není pro Česko cestou vypovídat další ruské pracovníky. „Honit se s Ruskem na téma čísla, nemá smysl. Mnohem složitější je, aby česká diplomacie dosáhla toho, že některé další země, tedy naši spojenci, že vypoví také ruské diplomaty. Aby se ukázalo, že jsme spojená síla,“ řekl pro iDNES.cz.

Pokud podle Svobody bude výsledek, že po Česku nevypoví nikdo žádného diplomata, jako jsme to udělalo Česko v kauze Skripal, tak musíme přemýšlet a pozici v rámci NATO a EU. „To je naše vizitka,“ doplnil Svoboda. Podle něj může od Ruska následovat nyní cokoliv. „Mohou nám zavřít celý komplex Český dům v Moskvě, což je unikátní komplex, kde bydlí naši lidé,“ dodal.

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý v rozhovoru pro Rádio Impuls řekl, že Česko v případu Vrbětice musí počítat i s dalšími odvetnými opatřeními ze strany Ruska.

Šedivý tvrdí, že vyhoštěním dvaceti českých diplomatů z Moskvy záležitost rozhodně nekončí: „Rusové udělají vše pro to, aby začali narušovat vnitřní soudržnost naší společnosti různými dezinformacemi. Může dojít i k tomu, že se začne debatovat například o ceně plynu a ropy.“